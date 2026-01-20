В книгу «Ертіс-Баян ертегілері – Сказки Павлодарского Прииртышья» вошли самые замысловатые сюжеты, объединившие древние поверья и современные данные.

Как рассказала руководитель отдела краеведческой литературы областной библиотеки им. С. Торайгырова, составитель сборника Марал Таженова, задумали выпустить книгу еще в 2022 году – тогда, в рамках празднования 65-летия Экибас­туза, ученики одной из школ города написали 25 сказок о своей малой родине. Инициатор проекта – школьный библиотекарь Светлана Акимова – обратилась к коллеге с просьбой написать слова напутствия для юных авторов. И потом уже Марал Таженова попыталась сделать проект областным.

Придумали конкурс с простыми критериями (писать только в жанре сказки и привязать ее к родному краю), распространили информацию через управление образования и получили обратную связь. Школьники прислали около 90 работ на казахском и русском языках, многие дополнили их иллюстрациями. Призовые места решили не присуж­дать – все произведения детей получились абсолютно разными, но для сборника отобрали 74, включая первые 15 сказок из Экибастуза, а также 22 рисунка, выполненных самими детьми или их сверстниками.

– Создавая этот проект, мы хотели дать голос тем, кто только начинает свой путь в мире творчества. Конечно, была задача заинтересовать детей искать информацию о Прииртышье. Получилось уникальное собрание авторских произведений, в которых оживают легенды и образы родного края – величест­венного Иртыша, бескрайних степей, тайн старинных сел и забытых обычаев. Мне было очень интересно читать эти сказки – детская фантазия отлично работает. Например, шес­тиклассник из Павлодара Радомир Ковалев придумал сюжет о дружбе детенышей жирафа и носорога, останки которых спустя миллионы лет нашли ученые во время раскопок Гусиного перелета. Одиннадцатиклассник Родион Глухов из Таволжана Успенского района рассказывает об уникальной траве, солеросе, которая росла там, где больше ничего не растет, – на берегу соленого озера. Главная героиня его сказки находит эту траву и начинает заботиться о ней, – приводит примеры Марал Таженова.

В сказке «Как металл стал живым» шестиклассница из Аксу Жанель Алибекова рассказывает о молодом кузнеце по имени Ерторгын и о том, как на месте древних кузниц гномов, ковавших металл для брони злого дракона, вырос огромный завод – Аксуский завод ферросплавов. Восьмиклассница Мария Возная из Экибастуза придумала «Мечту маленького уголька», который жил на самом большом в мире разрезе «Богатырь».

– Сколько в сказках фантазии, доброты, света, интересных сюжетов, необычных героев! В каждой из них чувствуются не только глубокая и искренняя любовь к родному краю, но и хорошее знание его истории, его красоты, значимости и особенности. Каждый смог рассказать об этом по-своему, – говорит поэтесса, член Союза писателей Казахстана Ольга Григорьева.

Представлена в книге и сказка-быль «Чудеса Даниловки» – об одноименной деревне в Павлодарском районе. Одиннадцатиклассник Ерасыл Мустафин написал в ней, что «началось все с магии надежды, в 1910 году». Тогда в эту сонную, зачарованную степь пришел первый герой – храбрый переселенец. А с 2003 года рядом с уснувшей Даниловкой возникло поселение Туған жер. Местный волшебник Юрий Гашек начал творить чудеса – разбил Сад Любви, настоящий заколдованный лес, превратив голую степь в заповедную зону, в маленькое царство со своим микроклиматом. А былью эту работу составители назвали потому, что буквально все факты в ней действительны, но вот изложение отлично подходит под сказочный жанр.

А еще читателям разных возрастов будут интересны сказки о старом фонтане и золотой рыбке (это очень узнаваемое место в самом старом павлодарском парке, фотографии возле фонтана есть уже у четырех поколений горожан), об экскаваторе, тысячелистнике, чайках – хранительницах реки и так далее.

К сожалению, пока удалось издать лишь пять экземпляров этого сборника благодаря финансовой поддержке павлодарской предпринимательницы Бибинур Жакишевой. Но выпуск книг – недешевое удовольствие, и на тираж в 200 экземпляров необходимо не менее 800 тыс. тенге. Поэтому авторы инициативы ищут меценатов, которые готовы профинансировать этот интересный проект.