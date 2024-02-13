Новые министры принесли присягу
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На заседании правительства впервые вошедшие в состав правительства министры принесли присягу, сообщает Kazpravda.kz
Это заместитель премьер-министра – министр национальной экономики Нурлан Байбазаров, министр здравоохранения Акмарал Альназарова, министр финансов Мади Такиев и министр по чрезвычайным ситуациям Чингис Аринов.
Напомним, что 6 февраля было сформировано новое правительство во главе с премьер-министром Олжасом Бектеновым.
— Мы будем правительством решительных действий. Нам предоставлено достаточно полномочий для эффективного наращивания темпов роста, активного проведения диверсификации экономики, привлечения инвестиций, решения всех стоящих задач, —ранее заявил Олжас Бектенов.