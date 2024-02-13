Новые министры принесли присягу

Правительство
168

На заседании правительства впервые вошедшие в состав правительства министры принесли присягу, сообщает Kazpravda.kz 

Фото: Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов

Это заместитель премьер-министра – министр национальной экономики Нурлан Байбазаров, министр здравоохранения Акмарал Альназарова,  министр финансов Мади Такиев и министр по чрезвычайным ситуациям Чингис Аринов.

Напомним, что 6 февраля было сформировано новое правительство во главе с премьер-министром Олжасом Бектеновым. 

—  Мы будем правительством решительных действий. Нам предоставлено достаточно полномочий для эффективного наращивания темпов роста, активного проведения диверсификации экономики, привлечения инвестиций, решения всех стоящих задач, —ранее заявил Олжас Бектенов.

 

#Правительство #присяга #новые министры

Популярное

Все
Миллион за выносливость
Заставлять или убеждать?
Вторая победа в сезоне
Судьбу свою кляня…
История в комиксах
Гражданин Турции получил пять лет лишения свободы за смерть троих человек
Скончалась экс-председатель Агентства по делам госслужбы Анар Жаилганова
Опасная пятиэтажка
Катар – потенциальный стратегический партнер Казахстана
С горящими лесами
Автобан почти готов?
Когда интересы совпадают
Эх, дороги...
Соучаствующее управление
Какие регионы Казахстана чаще всего посещают иностранные туристы
Экзамен для командиров
Научная «вертикаль» сельского хозяйства
Мост в прошлое
Вдохновляя людей, объединяя нации
Оживает древняя культура
Назначен заместитель управделами президента
Глава государства направил королю Великобритании телеграмму
В трех мегаполисах страны возобновили требования по ношению масок
Прогноз о разрушительном урагане в РК опровергли синоптики
Наурыз как событие нового формата
«Шепоты да взвизги, песни да смешки…»
Стажировка за границей по программе «Болашақ» для молодого врача стала основой профессионального и карьерного роста
Казахстанских школьников учат распознавать инсульт
Сельский Айболит
Платежный переполох
Канат Шарлапаев остается в правительстве
В Карагандинский зоопарк переехали камерунские козы и южно-американские альпаки
Игра, удивившая мир
Наш герой – Алдар Косе
Казахстанские ученые разрабатывают препарат против рака
В Семее горит торговый центр
Рожденный в степи знаменосец Победы
К традиционным зимним забавам уральцев добавилось катание на оленьей упряжке
Огонь уничтожил все
Олжас Бектенов стал премьер-министром Казахстана
Зеленский позвонил Токаеву
Инвестиционный щит: прокуроры на страже экономики страны
Казахстанская Коко Шанель
Найдены сумка, путевой журнал и госномер упавшего с людьми автобуса в Майкаине
Токаев пообщался с казахстанцами, работающими в FAO и WFP ООН
«Барыс» прервал четырехматчевую серию поражений, одолев дома «Салават Юлаев»
Айман Мусаходжаева покинула должность ректора Казахского национального университета искусств (источник)
Президент провел встречу с Синди Маккейн
Будем честны друг с другом
Деревня, в которой хочется жить
На грани остановки
Касым-Жомарт Токаев прибыл на переговоры с Джорджей Мелони
Амир Омарханов продолжает успешное выступление на юниорском Открытом чемпионате Австралии
Работать на земле дано не каждому
Дархан Сатыбалды отчитался перед президентом по развитию Туркестанской области
Токаев угостил гендиректора FAO алматинским апортом
Казахстан вошел в топ-5 стран мира для зимнего туризма
Алихан Смаилов обратился к премьер-министрам стран ЕАЭС
Токаев подписал закон об укреплении инвестиционного сотрудничества Казахстана с Катаром
Касым-Жомарт Токаев посетил музеи Ватикана

Читайте также

«Повышения НДС не будет» — Олжас Бектенов
Исполнение республиканского бюджета рассмотрят в правительс…
Олжас Бектенов - членам правительства: Никто не должен сори…
Закуп препаратов у QazBioPharm рассмотрели в правительстве

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]