Новые министры принесли присягу

На заседании правительства впервые вошедшие в состав правительства министры принесли присягу, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов

Это заместитель премьер-министра – министр национальной экономики Нурлан Байбазаров, министр здравоохранения Акмарал Альназарова, министр финансов Мади Такиев и министр по чрезвычайным ситуациям Чингис Аринов.

Напомним, что 6 февраля было сформировано новое правительство во главе с премьер-министром Олжасом Бектеновым.