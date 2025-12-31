Новые нормы в финансовом законодательстве обсудили мажилисмены с банкирами Актобе

Статьи
0
Айман Аманжолова
корреспондент

Заместитель Председателя Мажилиса, депутат от фракции партии «Ақ жол» Дания Еспаева и депутат Мажилиса от факции партии AMANAT Казыбек Алишев провели встречу с руководителями банков второго уровня, микрофинансовых организаций и страховых компаний в здании Национального банка в Актобе, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба Мажилиса РК

В ходе встречи Дания Еспаева разъяснила законы, принятые Мажилисом в 2025 году. Она отметила, что в прошедшем году Парламент принял 100 законов, 24 из которых были инициированы депутатами. Также завершена работа по ключевым кодексам страны – Водному, Бюджетному, Налоговому, Строительному и Цифровому. Внедрены новые нормы для поддержки граждан в сложном финансовом положении.

Вице-спикер Мажилиса разъяснила представителям банков и финансового сектора основные нововведения в рамках новогозакона о банках. Принятый по поручению Главы государства закон направлен на повышение роли банковского сектора в финансировании экономики, повышении конкуренции, а также продвижении финтеха и либерализации оборота цифровых активов.

– Депутатами внесены поправки по первичному открытию счетов после биометрической идентификации, ограничение на получение кредитов в нескольких банках одновременно, контроль кредитных заявок через Антифрод-центр, ускоренная внесудебная процедура банкротства для граждан с долгом до 1600 МРП, продление моратория на продажу долгов коллекторским агентствам до 1 мая 2027 года, а также создание платформы для коллективного урегулирования долгов и стратегического крипторезерва, – пояснила Дания Еспаева.

Депутаты также ознакомили участников встречи с инициированным депутатами законом по вопросам гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств. Здесь инициативы парламентариев направлены на увеличение страховых сумм, подлежащих выплате при причинении ущерба жизни, здоровью или имуществу потерпевших при ДТП. С представителями страховых компаний депутаты обсудили вопрос введения обязательного страхования жилищ от стихийных бедствий.

Напомним, что с 5 по 13 января депутаты Мажилиса от парламентских фракций политических партий AMANAT, Ауыл, Ақжол, ОСДП, НПК и Respublica находятся в рабочих поездках в регионах. Мажилисмены информируют избирателей о принятых законах, изучают практику их реализации на местах и выслушают актуальные вопросы и проблемы, волнующие граждан.

#мажилис #депутат #регион

Популярное

Все
Токаев: Казахстан вступил в новый этап модернизации
Куба объявила национальный траур по убитым в Венесуэле военным
Меня не интересует содержание таких бесед: Токаев – о встрече Назарбаева с Путиным
Трамп пообещал Родригес «судьбу похуже, чем у Мадуро»
Токаев – о событиях Қаңтара: Ряд руководителей не выдержали экзамен на верность Отечеству
Исправлением исторического абсурда назвал Токаев строительство АЭС
Более 45 тыс. домов и 2 тыс. предприятий остались без электроэнергии в Берлине
Нет желания посредничать в международных спорах, так же, как и стремления работать в ООН – Токаев
Не повод сеять панические настроения – Токаев о налоговой реформе
Не собираюсь менять президентскую форму правления на парламентскую в угоду личным интересам - Токаев
Минздрав заявил о резком снижении смертности от рака в Казахстане
Недопустимо в мирное время: Президент – о гибели и травматизме в армии
В ЮАР около 150 человек пострадали от удара молнии
Байден получает крупнейшую пенсию среди всех президентов США
«Занимаюсь йогой, играю в настольный теннис» – Токаев ответил на вопрос о своем здоровье
Подозреваемого в особо крупном мошенничестве экстрадировали из России
В Японии продали тунца по рекордной цене
Легализацию наркодоходов пресекли в Кызылординской области
Экс-руководителя колонии осудили в Павлодаре
2025 год стал самым теплым в Китае за последние 60 лет
Гвардейцы поздравили воспитанников детских домов с Новым годом
К 105-летию Героя Советского Союза Жалела Кизатова издана книга
Автомобилестроение Казахстана демонстрирует рекордные показатели роста
Завод почти на 50 млрд тенге построят в Актюбинской области
Нефтегазохимия: прорыв в переработке углеводородов
Победы, звезды и рекорды: какие события порадовали казахстанцев в 2025 году
Налог на транспорт изменен в Казахстане
Справедливость без барьеров: судебная реформа и отправление правосудия в 2025 году
Праздник к нам приходит: как Астана готовится встретить Новый год
Останки еще одного солдата захоронены в родной земле
20 дронов запустили в небо в Актобе
Около 90% средств, выделенных на поддержку частных школ, уже перечислены – Минфин
Масло из Макинска понравилось Европе
Подозреваемого в совершении тяжких преступлений экстрадировали из Грузии
Зампреда АРРФР освободили от должности
Контроль и социальные приоритеты
Politico назвал лауреатов антинаград 2025 года
Президент: «2025 год стал для Казахстана годом созидания»
В Семее проходит выставка «Красота дома»
Опубликованы данные мировых запасов нефти по странам
Накануне Нового года в супермаркетах начнется продажа по низким ценам
115 лет Бауыржану Момышулы: имя, которое выбирают защитники Родины
Гвардейцы наполнили столицу новогодним настроением
Продажу удешевленной говядины через торговые сети масштабируют в Казахстане
Стипендии повысили студентам в Казахстане
Американец выплатил сотрудникам $240 млн премии после продажи своей компании
В ЗКО ввели в строй первую в РК модульную станцию по очистке сточных вод
В столице в честь Дня Независимости пройдет республиканская ярмарка ремесел
SMS-коды 1414 больше не используются в Казахстане
Президент Ирана прибыл в Акорду
Финансовую дисциплину и цифровизацию здравоохранения обсудили в Правительстве
Жители села Шамши Калдаякова активно участвуют в преобразованиях
«Барыс» возвращается в зону плей-офф
Поддержка педагогов – инвестиция в будущее страны
В Астане с начала года ликвидировали два мошеннических колл-центра
В тройке лидеров
Спецназу «Бүркіт» - 26 лет
Два завода в отрасли автомобилестроения готовятся к запуску в Костанае
Мечта, ставшая реальностью благодаря Президенту Касым-Жомарту Токаеву
Костанайские предприниматели просят отложить запрет на эксплуатацию трехосных самосвалов на 3 года

Читайте также

Депутаты посетили госпиталь для ветеранов в Астане
Жители Конаева пожаловались депутату Мажилиса на нарушение …
Депутаты Мажилиса проверили строительство нового корпуса шк…
Мажилисмены проверили ход модернизации водопроводных сетей …

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]