За последний год в Казахстане впервые было зарегистрировано более 200 тысяч случаев заболеваний нервной системы

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

XXVI научно-практическая конференция по неврологии проходит (30-31 мая) в Алматы. В рамках мероприятия ведущие специалисты РК и ближнего зарубежья обсуждают современные методы диагностики и новые подходы к терапии неврологических заболеваний, сообщает собкор Kazpravda.kz

В ходе мероприятия было анонсировано создание Казахстанского Альянса Болезни Альцгеймера и деменции и создание национальной стратегии по диагностике и лечению когнитивных нарушений.

The Kazakhstan Alzheimer and Dementia Alliance (KA&DA) будет активно работать на национальном уровне, помогая пациентам и их семьям, сталкивающимся с болезнью Альцгеймера и другими деменциями. Это объединение специалистов из разных областей медицины и науки будет способствовать развитию наилучших практик по уходу за пациентами с деменцией и внедрению инновационных подходов в систему здравоохранения Казахстана.

UK ADI — это международная ассоциация, объединяющая 105 стран мира, нацеленная на развитие и продвижение исследований в области болезни Альцгеймера и других видов деменции. Вступление Казахстана в эту важнейшую организацию открывает новые перспективы для обмена знаниями, опытом и лучшими практиками в сфере диагностики, лечения и ухода за пациентами с деменцией.

Стоит отметить, что Казахстан стал единственным членом Международной ассоциации болезни Альцгеймера (UK ADI) среди стран Центральной Азии.

За последний год в Казахстане впервые было зарегистрировано более 200 тысяч случаев заболеваний нервной системы. В числе новых диагнозов около двух тысяч случаев болезни Паркинсона и свыше 600 с рассеянным склерозом. При этом в возрастной группе от 14 до 28 лет зарегистрировано более 164 тыс. случаев неврологических заболеваний. Из них болезнь Паркинсона у 5 человек, а рассеянный склероз — у 165 молодых пациентов.

Глубокую обеспокоенность у специалистов вызывает увеличение числа зарегистрированных случаев заболеваний нервной системы среди детей до 17 лет – более 60 тыс. диагнозов, из которых почти 25 тыс. были выявлены впервые. За последний год 1 656 детей впервые получили диагноз эпилепсия, 32 – миастения, 19 – рассеянный склероз.