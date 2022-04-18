Общество
Новые поправки в области прав человека приняли в Казахстане . Что изменится?

На прошлой неделе Глава государства подписал Указ «О внесении изменений и дополнений в Указ Президента Республики Казахстан от 9 июня 2021 года № 597 «О дальнейших мерах в Республике Казахстан в области прав человека». Конкретизировать нововведение мы попросили Игоря Рогова, председателя Комиссии по правам человека при Президенте РК, члена Венецианской комиссии Совета Европы от РК.

Игорь Иванович, большинству казах­станцев не совсем понятно, что привнесет в нашу жизнь подписанный Президентом указ. Хотелось бы узнать, для чего он был принят и как отразится на ситуации с соблюдением прав человека в стране.

– Приоритетом государственной политики страны выступает обеспечение соблюдения прав человека. В 2021 году Президент подписал Указ «О дальнейших мерах Республики Казахстан в области прав человека», в реализацию которого Правительством был утвержден План первоочередных мер.

Принятие плана было положительно воспринято международным сообществом. Особо отмечена либерализация религиозного законодательства, отмена смертной казни, политика в отношении женщин, совершенствование правоохранительной и судебной систем, а также созда­ваемые условия для людей с ограниченными возможностями.

В том же 2021 году внесены поправки и в законодательные акты, предусматривающие сок­ращение количественного ценза для регистрации религиозных объединений, проведения религиозных мероприятий, переход с разрешительного на уведомительный характер их проведения; внедрение сервисной модели работы органов полиции; поэтапную передачу функций медицинского обеспечения осужденных и следственно-арестованных лиц от МВД в ведение Министерства здравоохранения; расширение условий для трудозанятости осужденных и их социальной адаптации.

Кроме того, разработаны законопроекты по внесению поправок в законодательные акты по вопросам улучшения качества жизни лиц с инвалидностью. Уполномоченными госорганами утверждены критерии оценки наличия жестокого обращения, приведшего к социальной дез­адаптации и социальной депривации; инструкция о внедрении пилотного проекта по документированию телесных повреждений и (или) психологического воздействия в результате жес­токого обращения.

Для принятия дополнительных мер по расширению планов действий в области прав человека Главой государства подписан Указ от 13 апреля 2022 года «О внесении изменения и дополнения в Указ Президента Респуб­лики Казахстан от 9 июня 2021 года № 597 «О дальнейших мерах Республики Казахстан в области прав человека».

В соответствии с ним Правительству поручено утвердить План дальнейших мер в области прав человека и верховенства права, предусматривающий ликвидацию дискриминации в отношении женщин; право на свободу объединения; права человека в отношении лиц с инвалидностью; мигрантов, лиц без гражданства и беженцев; в области уголовного правосудия, исполнения наказания и предупреждения пыток и жестокого обращения; обеспечение прав жертв торговли людьми; совершенствование механизмов взаимодействия с органами ООН.

Как видим, защита прав человека является приоритетной политической повесткой Казахстана. Подписание указа еще раз подчеркивает, что политика нашей страны направлена на целенаправленную реализацию обязательств по защите прав и свобод всех категорий граждан в соответствии с общепризнанными международными стандартами.

Какие мероприятия, по вашему мнению, следует предусмотреть в рамках реализации вышеназванного указа?

– В числе первоочередных я бы назвал выработку механизмов предотвращения насилия в отношении женщин и детей; ­изучение вопроса о присоединении респуб­лики к Конвенции Международной организации труда об искоренении насилия и домогательств в сфере труда; внесение изменений в законодательство, регулирующее деятельность общественных объединений, направленных на либерализацию процедур по их созданию и организации их дея­тельности.

Не менее важным считаю дальнейшее совершенствование национального законодательства и правоприменительной практики в отношении профсоюзов и разрешения трудовых конфликтов; выработку предложений по нефинансовому стимулированию субъектов бизнеса и организаций в социальной и банковской сферах, а также оказывающих иные услуги населению по созданию условий для доступа лиц с инвалидностью.

Также следует выделить выработку предложений по совершенствованию порядка рассмот­рения обращений граждан об условно-досрочном освобождении от отбывания наказания в связи с заболеванием или инвалидностью, уголовного и административно-деликтного законодательства в части соотношения и назначения мер наказаний, применения административных взысканий в рамках реализации Концепции правовой политики.

Предлагаемые акценты следует сместить на соответствие международным стандартам, защиту прав граждан, в том чис­ле от насилия и пыток.

Комиссия по правам человека при Президенте РК с 2021 года тесно сотрудничает с проектом Совета Европы «HELP в Центральной Азии». Расскажите об этом подробнее.

– Аббревиатура HELP означает Human Rights Education for Legal Professionals, то есть образование по правам человека для представителей юридических профессий. Программа HELP Совета Европы существует уже достаточно долгое время и представляет собой онлайн-платформу курсов по правам человека. Их ключевая аудитория – это прежде всего судьи, прокуроры и адвокаты, но тематики достаточно обширные, так что аудитория также расширяется.

С 2020-го платформа начала работать в Центральной Азии в рамках Программы Совета Европы⁄Европейского союза «Прог­рамма по Верховенству права в Центральной Азии» с целью повышения осведомленности о европейских стандартах и правах человека среди представителей юридических профессий. В этой связи 25 марта 2022 года Комиссия по правам человека при Президенте РК совместно с Институтом Сорбонна-Казахстан КазНПУ имени Абая и Европейской прог­раммой образования в области прав человека для представителей юридических профессий в Центральной Азии в рамках проек­та «Юридические диалоги» провела вебинар на тему «Европейские стандарты соблюдения прав человека в правоохранительной деятельности», на котором были обсуждены актуальные воп­росы в сфере обеспечения прав человека. Эксперты рассмотрели темы мирных протестов, пыток, борьбы с терроризмом и соблюдения прав человека при проведении массовых мероприятий.

К слову, 31 марта этого года прошло заседание Комиссии по правам человека при Президенте Республики Казахстан, посвященное актуальным вопросам соблюдения прав человека в деятельности правоохранительных органов страны, на котором шла речь о профилактике и предот­вращении пыток на начальных стадиях уголовного процесса, а также в закрытых учреждениях с учетом установок Главы государства, озвученных им в Послании «Новый Казахстан: путь обновления и модернизации».

Также участники заседания обсудили вопросы соблюдения и обеспечения прав граждан и иных лиц в ходе деятельности правоохранительных органов. Речь идет о правах, гарантированных Конституцией и законами РК, Международным пактом ООН о гражданских и политических правах, Конвенцией против пыток и другими международными договорами, ратифицированными республикой.

Рекомендательные решения Комиссии по правам человека при Президенте РК нацелены на внесение предложений по исполнению поручения Главы государства о совершенствовании законодательства в правоохранительной сфере и приведении его в соответствие со стандартами стран ОЭСР, а также на рассмот­рение вопроса о возвращении уголовно-исполнительной сис­темы в ведение Министерства юстиции РК либо о создании отдельного Агентства РК по исполнению уголовных наказаний и исправлению осужденных.

Хотелось бы также отметить, что Комиссия по правам человека при Президенте РК координирует защиту очередного национального доклада РК по выполнению положений Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации. Защита состоится 21–22 апреля этого года в Женеве в рамках 106-й сессии Комитета ООН по ликвидации расовой дискриминации.

Между тем Совет Европы совместно с Министерством иностранных дел РК и Комиссией по правам человека при Президенте РК прорабатывают вопрос об отправке делегации правоохранительных и других государственных органов в мае этого года в Страсбург (Франция) для обучения по программе Совета Европы «HELP в Центральной Азии».

Беседовала Инеш Бержанова

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