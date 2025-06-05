Новые правила предоставления госгрантов для НПО вступают в силу в Казахстане

Культура и общество
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Дана Аменова
корреспондент

В Минкультуры рассказали о ключевых нововведениях в данном направлении

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

С июля 2025 года в Казахстане вступают в силу обновлённые правила предоставления государственных грантов для НПО, сообщает Kazpravda.kz

По данным ведомства, с июля 2025 года в Казахстане начинают действовать обновлённые правила формирования, предоставления, мониторинга и оценки эффективности государственных грантов для неправительственных организаций. Это завершающий этап масштабной реформы грантового механизма, направленной на повышение прозрачности, результативности и адаптивности системы государственной поддержки институтов гражданского общества.

Реформа охватила как нормативно-правовую базу, так и ключевые операционные процедуры, ознаменовав переход к более гибкой и ориентированной на социальный эффект модели финансирования. Обновлённая редакция правил акцентирует внимание на достижении устойчивых социальных результатов, открытости всех процедур и активном участии заинтересованных сторон.

Ключевые нововведения:

- Двухэтапный механизм отбора: внедрена независимая экспертная оценка, за которой следует решение конкурсной комиссии с участием представителей оператора, заказчика и НПО. Такой подход минимизирует субъективность и усиливает вовлечённость всех заинтересованных сторон.

- Возможность административного обжалования: итоги конкурсного отбора можно обжаловать в административном порядке, без необходимости обращения в судебные органы. Это способствует повышению доверия к процедурам и обеспечивает оперативность рассмотрения обращений.

- Расширение полномочий местных исполнительных органов: акиматам предоставлено право выделять средне- и долгосрочные гранты сроком до трёх лет. Это создаёт предпосылки для устойчивости, предсказуемости и стратегического планирования социально значимых инициатив на региональном уровне.

- Обновленные критерии оценки проектов: оценка проектов теперь фокусируется преимущественно на качественных показателях: ожидаемом социальном воздействии, охвате целевых территорий, степени вовлечённости аудитории и доступности реализации инициатив.

Минкультуры совместно с НАО «Центр поддержки гражданских инициатив» продолжит осуществлять методическое и административное сопровождение грантополучателей на всех этапах реализации проектов, добавили в министерстве.

#НПО #правила #госгранты

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