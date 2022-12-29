Новым уполномоченным по правам человека в Казахстане стал Артур Ластаев

В Казахстане сменился уполномоченный по правам человека. Новым омбудсменом стал Артур Ластаев, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

Фото: akorda.kz

Ранее сообщалось, что состоялось заседание Сената Парламента с участием президента страны Касым-Жомарта Токаева.

Глава государства предложил кандидатуру Ластаева Артура Ермековича на должность уполномоченного по правам человека. Депутаты Сената поддержали эту кандидатуру.

Прежний омбудсмен Эльвира Азимова указом президента РК была назначена председателем Конституционного суда Казахстана с 1 января 2023 года.

Ластаев Артур Ермекович родился в 1983 году.

Окончил Казахский национальный университет имени аль-Фараби по специальности «международное право».

Службу начал в 2006 году с должности помощника прокурора Бостандыкского района прокуратуры города Алматы.

Свыше 5 лет проработал в центральном аппарате Генеральной прокуратуры, возглавлял отдел департамента по надзору за законностью в социально-экономической сфере.

С января 2016 года был представителем Генеральной прокуратуры – советником постпредства Республики Казахстан при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве.

С июля 2018 года являлся представителем Генеральной прокуратуры в Европе – советником Посольства Казахстана в Швейцарии.

С ноября 2022 года был начальником Службы международно-правового сотрудничества Генпрокуратуры РК.