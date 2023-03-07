Новыми функциями наделили Агентство по защите и развитию конкуренции РК

Глава государства подписал Указ «О некоторых вопросах Агентства по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу АЗРК.

Фото: пресс-служба АЗРК

В Указ президента Казахстана от 5 октября 2020 года №428 «О некоторых вопросах Агентства по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан» внесены изменения и дополнения.

В частности, в функции АЗРК внесены следующие изменения:

- выработка предложений по формированию государственной политики в сфере защиты конкуренции и ограничения монополистической деятельности;

- осуществление взаимодействия с антимонопольными органами государств-участников Евразийского экономического союза в соответствии с международными договорами, в том числе путем направления уведомлений, запросов о предоставлении информации, проведения консультаций, информирования о расследованиях в соответствии с порядком, установленным законодательством Республики Казахстан;

- согласование порядка осуществления закупок, проводимых Фондом национального благосостояния «Самрук-Казына» и организациями фонда, утверждаемого решением совета директоров фонда;

- согласование методики расчета инфраструктурных сборов, утверждаемой уполномоченным органом в сфере гражданской авиации;

- согласование перечня видов деятельности, технологически связанных с производством товаров, работ, услуг, утверждаемого государственным органом, осуществляющим руководство соответствующей отраслью (сферой) государственного управления;

- предоставление согласия на государственную регистрацию, перерегистрацию субъектов рынка, а также прав на недвижимое имущество в случаях, предусмотренных законодательством Казахстана в области защиты конкуренции;

- согласование в порядке, установленном законодательством Казахстана, бизнес-плана к республиканскому проекту государственно-частного партнерства, инвестиционного предложения республиканского государственного инвестиционного проекта, конкурсной (аукционной) документации республиканского проекта государственно-частного партнерства, в том числе при внесении в них изменений и (или) дополнений в части, относящейся к области защиты конкуренции и ограничения монополистической деятельности, по проектам, предусматривающим обеспечение частными партнерами реализации государственных функций;

- анализ и выявление системных проблем, поднимаемых заявителями.

В структуру АЗРК внесены следующие изменения:

- в строке «Департамент финансовых рынков и иных отраслей» слова «и иных отраслей» исключить; дополнить строкой следующего содержания: «Департамент социальной сферы»;

- строку «Управление экономической интеграции» изложить в следующей редакции: «Управление международного сотрудничества»;

- в строке «Управление правового регулирования конкуренции» слово «управление» заменить словом «департамент»;

- строку «Департамент индустрии и государственной поддержки» изложить в следующей редакции: «Департамент индустрии, государственной поддержки и закупок».

Указ подписан 1 марта 2023 года и введен в действие.