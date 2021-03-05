Общество
Новый авиарейс из Казахстана в Узбекистан запустят 8 марта
Между Казахстаном и Узбекистаном будет открыт еще один авиарейс. Об этом сообщила пресс-служба Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК, передает Kazpravda.kz
.
Так, с 8 марта 2021 года авиакомпания SCAT начнет выполнять рейсы между городами Актау и Ургенч с частотой 2 раза в неделю.
Рейсы будут выполняться на воздушном судне типа Б-737 по понедельникам и средам.
В пресс-службе МИИР РК отметили, что рейсы будут выполняться со строгим соблюдением санитарно-эпидемиологических требований и в соответствии с опубликованным на сайте авиакомпании расписанием.
Ранее сообщалось, что Казахстан планирует возобновить
регулярные авиарейсы в Таджикистан.