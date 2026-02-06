Фото: пресс-служба университета

В каждую реформаторскую эпоху возникают ключевые моменты, в которые определяются и уточняются координаты переживаемого страной исторического этапа, а также намечаются векторы дальнейшего развития. Для каждого государства, идущего по демократическому пути, наступает период, когда становится необходимым осуществление политических реформ, создающих новые предпосылки и условия для прогрессивных социально-экономических преобразований. Именно такой этап переживает сегодня наша страна. В этих условиях Президент Касым-Жомарт Токаев своевременно заявил о назревшей необходимости и инициировал существенное обновление конституционных основ государства и общества. Детально изучив проект Конституции, можно сделать следующие выводы.

Во-первых, проект нового по своей сути и содержанию Основного закона, представленный Конституционной комиссией на общественное обсуждение, прежде всего направлен на укрепление основ казахстанской государственности. Особого внимания заслуживает преамбула, в которой вводится политико-правовая категория «единый народ Казах­стана». Это подчеркивает общую судьбу и будущее всего населения нашей страны.

В ней также закрепляются положения об укреплении государственности, сохранении преемственности тысячелетней истории Великой степи, подтверж­дается унитарный характер государства, неприкосновенность его границ и территориальная целостность. Тем самым на конституционном уровне закрепляется, что Казахстан – преемник многовекового процесса развития государственности на исконно казахской земле.

Также в преамбуле закрепляются принципы единства и солидарности, меж­этнического и межконфессионального согласия, приоритет ценностей культуры и образования, науки и инноваций. И самое главное, впервые в преамбуле признается необходимость бережного отношения к природе, а также стремление к миру и дружбе со всеми странами. Отдельно следует сказать о закреплении во введении Конституции идеи «Справедливый Казахстан» и принципа «Закон и Порядок». Такое закрепление означает прежде всего стремление стать правовым государством, где неукоснительно соблюдаются права и свободы граждан. Таким образом, именно преамбула за­дает тон всем конституционным нормам.

В разделе «Основы конституционного строя» ее незыблемыми ценностями определены суверенитет и террито­риальная целостность. Форма правления обозначена как «президентская респуб­лика». На сохранение традиционных ценностей направлено усиление защиты прав женщин и детей. Более четко зак­реплен в Конституции правовой статус брака как добровольного и равноправного союза мужчины и женщины.

Во-вторых, современный этап политического развития республики характеризуется активным поиском оптимальных моделей государственного управления. В рамках конституционных и институциональных реформ особое внимание уделяется вопросам совершенствования законодательной власти. Одним из обсуж­даемых направлений является переход к однопалатной структуре Парламента, а также изменение его наименования как элемента символического и институционального обновления. Актуальность данной темы обусловлена необходимостью повышения эффективности законотворческого процесса и укрепления доверия общества к государственным институтам.

Одним из ключевых преимуществ однопалатной парламентской системы является повышение эффективности законодательного процесса. Отсутствие второй палаты позволяет избежать дублирования функций и сократить время рассмотрения законопроектов. Это способствует более оперативному реагированию государства на социально-экономические вызовы.

Также в числе важных преимуществ – упрощение институциональной структуры государственной власти. Однопалатная модель способствует повышению прозрачности деятельности Парламента и облегчает общественный контроль за работой депутатов. В условиях единой палаты возрастает персональная и коллективная ответственность парламентариев за принимаемые решения. Кроме того, переход к однопалатному Парламенту может способствовать развитию партийной системы. Формирование законодательного органа на основе партийных списков усиливает роль политических партий в процессе представительства интересов граждан, стимулирует программную конкуренцию и способствует повышению профессионального уровня депутатского корпуса.

Существенным аргументом в пользу однопалатной системы является оптимизация государственных расходов. Сокращение числа парламентских структур и административных звеньев позволяет снизить бюджетные затраты на содержание законодательной власти без ущерба для ее функциональности.

Особого внимания заслуживает изменение наименования Парламента. В проек­те вводится его новое название – Курултай. Это изменение рассматри­вается в научной и общественной дискуссии как элемент политической символики и институционального обновления. Новое название отражает исторические и культурные традиции казахстанского общества, а также акцентирует внимание на представительной и объединяющей функции законодательного органа.

Общественное одобрение подобного шага связано с ожиданием более глубинных реформ в деятельности Парламента. Для граждан изменение наименования выступает не самоцелью, а символом трансформации политической системы и стремления к большей открытости, диа­логу между государством и обществом.

Таким образом, переход к однопалатному Парламенту обладает рядом значимых преимуществ, включая повышение эффективности законотворческого процесса, упрощение структуры государственной власти, укрепление партийной системы и снижение административных расходов. Одобрение изменения наименования Парламента дополняет данные преобразования, придавая им символическое и политико-культурное значение. Они могут рассматриваться как важный этап в процессе модернизации политической системы страны.

В-третьих, согласно проекту новой Конс­титуции, Президент сохраняет статус Главы государства и выступает гарантом Конституции, прав и свобод человека и гражданина, а также независимости и территориальной целостности страны. Он занимает ключевое место в системе разделения властей, обеспечивая согласованное функционирование всех ветвей государственной власти.

Проект Конституции уточняет и инс­титуционально закрепляет роль Президента как высшего представителя государства во внутренних и внешних делах. За Президентом сохраняются полномочия по формированию основных направлений внутренней и внешней политики, представлению государства на международной арене, а также учас­тию в формировании высших органов власти в пределах, установленных Конс­титуцией.

С точки зрения правового баланса в проекте нового Основного закона акцент делается на усилении институциональных механизмов ответственности и сдержек, что направлено на предотвращение чрезмерной концентрации власти в руках одного субъекта. Таким образом, правовое положение Президента характеризуется сочетанием значительных полномочий и конституционно закреп­ленных ограничений.

Одной из главных новелл в проекте Конституции является введение института вице-президента. Данный институт направлен на укрепление устойчивости системы исполнительной власти. Вице-президент определяется как высшее должностное лицо государства, осуществляющее свои полномочия в пределах, прямо установленных Конституцией и законами.

По результатам анализа можно сделать вывод о том, что проект новой Конституции формирует обновленную модель правового положения Президента, ориентированную на институциональный баланс, прозрачность и устойчивость системы власти. Президент сохраняет ключевую роль в государственном управлении при одновременном усилении механизмов конституционного контроля и ответственности.

В-четвертых, важнейшей особенностью проекта Конституции стало введение нового демократического института – Қазақстан Халық кеңесі, который определен как высший консультативный орган, представляющий интересы народа Казахстана. Состав формируется из числа граждан нашей страны. Учреж­дение такого органа можно назвать показателем, укрепляющим и разви­вающим принцип реального народовластия. Қазақстан Халық кеңесі обладает правом законодательной инициативы и правом инициировать назначение всенародного референдума, разрабатывает предложения по укреплению общественного согласия, единства и солидарности.

В-пятых, проект новой Конституции ориентирован на расширенное и более детализированное закрепление прав и свобод граждан, исходя из принципа приоритета личности и ее достоинства. Права и свободы рассматриваются как высшая конституционная ценность, определяющая содержание и направленность деятельности государства.

Следует отметить усиление прямого действия конституционных норм о правах человека, а также ориентацию на международные стандарты в облас­ти прав и свобод. Так, проект Конституции предусматривает расширение и уточнение гарантий личных прав и свобод, включая право на жизнь, дос­тоинство личности, личную свободу и неприкосновенность. Особое внимание уделяется усилению правовых механизмов защиты от произвольного вмешательства государства в частную жизнь, а также недопустимости зло­употребления публичной властью.

Значительное место в проекте новой Конституции занимает также развитие социально-экономических прав граж­дан. Усиливается акцент на праве на достойный уровень жизни, социальную защиту, охрану здоровья и образование. Государство позиционируется не только как гарант формального равенства, но и как активный субъект социальной политики.

Особое внимание в проекте уделяется и вопросам развития научной и творчес­кой деятельности, защите интеллек­туальной собственности. Закрепление этих свобод связано с определяющими направлениями развития государства и общества, создает предпосылки для внедрения новых технологий и формирования экономики знаний.

Образование и наука, культура и социальная защита определены как цент­ральные идеи. Это принципиально важная новация, связанная с признанием того, что перспективы прогресса государства и общества определяются не минеральными ресурсами и природными богатствами, а развитием человеческого капитала, профессиональными достижениями граждан.

Не менее важен тот факт, что проект Конституции направлен на расширение политических прав граждан, включая право на участие в управлении делами государства, свободу выражения мнений и свободу объединений. Усиливаются механизмы прямого и опосредованного участия граждан в политических процессах.

Одним из новых направлений конс­титуционного регулирования является закрепление прав и свобод граждан в условиях цифрового развития. Проект Конституции ориентирован на защиту персональных данных, информационной безопасности личности и недопус­тимость неправомерного цифрового контроля. Персональные данные – любая информация о человеке, позволяю­щая его идентифицировать. Конституция особо акцентирует внимание каждого на том, что человек должен быть защищен, он имеет право на сохранение личной и семейной тайны. Данная гарантия полностью отвечает всем международным стандартам и нормам, регламентирующим защиту прав человека.

В целом проект предусматривает развитие механизма защиты прав и свобод, включая расширение доступа к конституционному контролю, уточняя правовое положение и компетенцию Конституционного суда и усиление роли судебной власти.

Полагаем, что конституционные идеи, заложенные в проекте новой Конституции, станут надежным фундаментом для развития сильного государства, а также сформируют обновленную систему конституционного закрепления прав и свобод граждан, ориентированную на человекоцентричность, социальную справедливость и современные правовые стандарты. В совокупности данные нововведения могут рассматриваться как значимый шаг в развитии правового и демократического государства в Республике Казахстан.

Изучив проект новой Конституции, можно сделать вывод, что ее принятие ознаменует начало нового этапа в построении в стране подлинной системы конституционализма, в дальнейшем развертывании демократических процессов.