Новый мандат доверия

Проведение внеочередных президентских и парламентских выборов продиктовано необходимостью нового мандата доверия к проводимым в стране преобразованиям эпохи поставторитарной трансформации.

Продиктовано временем

Инициативы Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева по политической модернизации и комплексной перезагрузке ключевых государственных институтов обозначили новую веху в общественно-политической жизни страны. При этом Глава государства исходил из принципа активизации всей работы во имя благополучия и процветания республики и ее граждан.

Положительное решение Конституционного совета по обращению Президента об установлении однократного семилетнего срока президентского мандата основано на логике конституцион­ных новелл, принятых 5 июня 2022 года на республиканском референдуме. Фактически население страны уже тогда проголосовало за недопущение монополизации государственной власти.

Отныне на равной основе всех лиц, претендующих быть избранными высшим должностным лицом в статусе главы государства, ожидает ограничение в мандате на один срок. Интересно и то, что в заключении Конституцион­ного совета сказано: «С этим коррес­пондируется определение однократного восьмилетнего срока полномочий судей Конституцион­ного суда».

Стабильное внутриполитическое состояние Казахстана – результат эволюционного развития. Его основу составляет примат социально-экономического реформирования, который ныне направлен на создание равных стартовых возможнос­тей для благоприятной жизни в рыночных условиях. В этом и заключается сущность новой экономической политики Справедливого Казахстана.

Для достижения пусть не сиюминутных, но последовательно ощутимых результатов необходим вотум доверия народа. Вот почему назрела необходимость в новом подходе к вопросу о сроках президентского правления и его ограничении в количественном измерении.

Голос истории

Во все времена государства и народы проходили через кризисы разного масштаба и калибра, в том числе и кризис доверия к власти. Историческое прошлое Казахстана показывает, что в такие моменты верх брали здравый смысл и муд­рость народа. Стоит вспомнить время правления Тауке-хана, когда нависла серьезная угроза государственности казахского народа в результате внутриполитических распрей и угроз извне.

Принятие третьей по счету Степной Конституции «Семь уложений» Тауке-хана, вошедшей в историю под названием «Жеті жарғы», вызвало широкую поддержку и одобрение среди народных масс. А время правления Тауке стали называть в истории как «Қой үстінде торғай жұмыртқалаған заман», что в переводе с казахского означает «Время, когда жаворонки откладывали яйца на спинах овец».

Если обратиться к истокам «Жеті жарғы», то она вобрала в себя самые лучшие положения степных конституций «Қасым ханның ескі жолы» («Древний путь Касым-хана») и «Есім ханның қасқа жолы» («Светлый путь хана Есима»).

В этих трех исторических документах утверждалась необходимость обеспечения условий для цивилизованного функцио­нирования единой власти и стабильного благополучия общества. При этом обращалось особое внимание на верховенство закона и соблюдение основных принципов степной демократии. Эти воп­росы скрупулезно исследовал незабвенный академик Салык Зиманов в своем проекте «Казахский суд биев – уникальная судебная система казахов», в котором я принимал личное участие.

Стоит вспомнить и о том, как принимались эти конституции. Они утверждались на народных собраниях с участием биев – законодателей и хранителей степной демократии. Так, «Жеті жарғы» на сходе представителей казахского народа со всей территории Казахстана подписывали три казахских бия – Толе-би, Казыбек-би, Айтеке-би на холме Мартобе, что в Сайрамском райо­не нынешней Туркестанской области.

Не меньше и не больше

Знаковым в конституционных изменениях стал вопрос о длительности президентского мандата. Как сказал сам Касым-Жомарт Кемелевич: «С одной стороны, 7 лет – это достаточный период для реализации любой амбициозной программы. С другой, ограничение президентского мандата одним сроком обеспечит максимальную нацеленность главы государства на решение стратегических задач общенационального развития».

Действительно, темпоритм эпохи ускорения исторического времени безжалостно меняет все и вся как вокруг, так и внутри жизни современного человека.

Униформизация мира, которая грозила своим приходом с началом миллениума, стала частью этой жизни. Информация заняла место реальных знаний. И в этих условиях возникла серьезная угроза любой национальной государственности. Ее невозможно уже защитить повторением одних лишь славных страниц прошлой истории и культуры. Инкорпорация в глобализацию требует сиюминутных решений во имя спасения национальных ценностей через мобильность в экономике, политике, преобразование общества, культуры и формирование духовности.

Так почему именно 7 лет?

И снова возвращаемся к опыту и урокам истории. Для многих народов и религий цифра семь имеет сакральный смысл. Примеров можно отыскать множество.

У казахов есть сказка о семи разбойниках «Жеті қарақшы» («Большая медведица»), которые украли застенчивую девушку из звездного скопления Плеяды. Каждый раз, когда плеядцы пытаются их словить, наступает утро, и до сих пор они не могут поймать похитителей. Говорят, если у них это получится, наступит конец света. Между тем эти братья отличались своим единством и твердостью в осуществлении поставленных целей.

Урок сказки состоит в том, что во имя достижения цели нужны храбрость и решительность.

Справедливое отношение и уважение к прошлой истории поз­воляет раскрыть много положительного. Относительно недавняя советская история содержит опыт семилетки 1959–1965 годов. Так назывался семилетний план развития народного хозяйства, который был вызван необходимостью решения важнейших экономических проблем. В том числе нуждались в развитии наиболее современные и высокотехнологичные производства. Большие средства выделялись на реализацию проектов в сфере сельского хозяйства.

Результаты не заставили себя ждать. Следующая за ней восьмая пятилетка 1966–1970 годов вошла в историю как «Золотая пятилетка». Впечатляющие показатели выразились в том, что национальный доход вырос на 42%, объем валовой продукции промышленности – на 51%, сельского хозяйства – на 21%. В тот период был построен Карагандинский металлургический комбинат, где начинал свою трудовую деятельность Первый Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев.

Прошлое и настоящее многих стран мира имеет опыт реализации семилетних правлений первых лиц государства и государственных программ. К примеру, Европейская комиссия каждые семь лет определяет предварительный размер бюджета Евро­пейского союза, утверждает рег­ламент расходов.

Новая политическая эра Казахстана тоже начинается с цифры 7. И в этом есть особый смысл. Семилетие полномочий президента страны призвано дать толчок семилетке созидания общества справедливости для каждого гражданина и патриота родной земли.