Новый международный торгово-логистический центр заработал в Казахстане

Фото: пресс-служба Минтранспорта

Как сообщили в Минтранспорта, основная цель проекта, реализованного ТОО "Dostyk Storage" совместно с КГД - развитие и улучшение приграничной логистической инфраструктуры и увеличение пропускной способности автоперехода «Алаколь».

​«По поручению главы государства у нас в перспективе открытие таких хабов для обработки и хранения грузов. Транспортно-логистический центр — это в свою очередь первый хаб на восточных границах. Достык является входной точкой, самой передовой на границе Востока - Казахстана и Европы», — сказал на церемонии открытия комплекса вице-министр транспорта Максат Калиакпаров.





Отмечается, что новые складские мощности логистического центра позволят увеличить пропускную способность таможенного поста «Алаколь» таможни «Достык» с 200 до 600 грузовых машин в сутки, тем самым повысив суточный грузооборот с 4 тыс. до 12 тыс. тонн. В годовом выражении это даст увеличение грузооборота с 1 до 3 млн тонн.

«На сегодня усилиями таможенного поста Алаколь у нас в одну сторону проходит 180 автомобилей. В этом году планируем завершить модернизацию этого поста и поднять грузопоток до 500 автомашин. Соответственно будет полное развитие экономической торговли и нашей экономики», — отметил председатель комитета госдоходов министерства финансов РК Жандос Дуйсембиев.





Логистический центр ТОО "Dostyk Storage" расположен на площади в 13,5 га. 3,5 га из них занимает помещение и инфраструктура склада, 10 га отведены под стоянку грузового автотранспорта. Частные инвестиции в проект составили более 2,8 млрд тенге.

В ведомстве добавили, что на 3 года комплекс передан в управление государственной компании Nur Zholy customs services,100% учредителем которой является комитет госдоходов.