Новый мост по Тауелсиздик открыли в Астане

Фото: пресс-служба акимата Астаны

В Астане открыли движение по новому мосту Тауелсиздик, передает корреспондент Kazpravda.kz.

Как отмечают в акимате, мост позволит значительно разгрузить движение на дорогах: обеспечить дополнительную связь пр. Тауелсиздик, района нового ЖД вокзала, пр. Кошкарбаева, ул. Нажимеденова, района мечети Хазрет Султан, ул. Байтурсынова, Кордай, Айнаколь, пр. Момышулы с левобережьем и др.

По данным городской администрации, благоустройство будет завершено весной.