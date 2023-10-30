Новый мост по Тауелсиздик открыли в Астане

Транспорт
84
Искакова Айдана
корреспондент

Мост восьмиполосный

Фото: пресс-служба акимата Астаны

В Астане открыли движение по новому мосту Тауелсиздик, передает корреспондент Kazpravda.kz.

Как отмечают в акимате, мост позволит значительно разгрузить движение на дорогах: обеспечить дополнительную связь пр. Тауелсиздик, района нового ЖД вокзала, пр. Кошкарбаева, ул. Нажимеденова, района мечети Хазрет Султан, ул. Байтурсынова, Кордай, Айнаколь, пр. Момышулы с левобережьем и др.

По данным городской администрации, благоустройство будет завершено весной.

#Астана #автомобиль #открытие #мост #Тауелсиздик

Популярное

Все
Соболезнования в связи с аварией на шахте продолжает принимать Акорда
Мирный атом спасает жизни
Нужны ли печатные СМИ?
Турция отмечает 100-летие основания республики
Столичная «Астана» одержала первую победу на групповом этапе Лиги конференций УЕФА
На службе в казахстанской полиции сейчас состоят около 700 служебных собак
Казахстан завершил выступление на 4-х Азиатских параиграх, завоевав 41 медаль
«Кайрат» прошел, а «Аят» оступился
О ночной аварии на электросетях рассказали в акимате Астаны
«Балдырған» и его друзья
Непреднамеренное... убийство
Принцип для всех един
И снова взрыв
Притоны и подпольные казино "работали" на территории Хоргоса
Строительство АЭС: за или против?
Защищая права ребенка
Дави на газ!
Более 3,3 тыс. детей погибли в Газе после обстрелов армией Израиля
Музейные ценности
Новый мост по Тауелсиздик открыли в Астане
Ковры на гаражах и заборах. Креатив от Даны Бектаевой
Ерлан Карин встретился с Михаилом Швыдким
Шымкентский «Ордабасы» впервые стал чемпионом Казахстана
Талгат Ластаев назначен вице-министром транспорта РК
Сбылась вековая мечта
«Во всем мне хочется дойти до самой сути…»
Те, кто стоял у истоков
Один день из жизни страны
На 4-х Азиатских параиграх атлеты разыграют 564 комплекта наград
Как сберечь «золотую» курицу?
Женское дело
Большая радость для малых сел
Современное рабство
Нужно усилить популяризацию национальных ремесел
В ЕАЭС установлена единая форма паспорта нефти
Школам не хватает учеников
Культ плова
Наркотики продавались через продуктовые магазины на западе Казахстана
Мохамед Салах установил рекорд в еврокубках
Министра обороны Китая сняли с должности
Школы с государственным языком обучения обретают все большую популярность
Объявлены даты школьных каникул в 2023-2024 учебном году
Три офицера Нацгвардии РК получили ранения на учениях в Жамбылской области
Имам грозный: прокуратура изучает инцидент с избиением ребенка в мечети
Фильм "Міржақып. Оян, қазақ!" вернули в прокат
Команда Казахстана по художественной гимнастике завоевала серебро на Азиаде
Таксист перевез иностранца на 150 метров в Астане
Мужчина заживо сгорел на столбе: в энергокомпании озвучили подробности происшествия
Не поделившие попугая экс-супруги оказались в суде в Алматы
Как накопить на квартиру подметая улицы?
Рука 3-летнего ребенка застряла в эскалаторе ТРЦ Караганды. Малыш – в тяжелом состоянии (ВИДЕО)
Предприниматель оплатит обучение казахстанцев в лучших университетах мира
Алихан Байменов: Республика – это власть народа
Ни дня без камеры
Почти 30 тайников с наркотиками насчитали в доме в Талдыкоргане
Полицейский оказался в больнице после вызова о конфликте в кафе Павлодара
23-летний казахстанец сенсационно победил лучшего шахматиста мира Магнуса Карлсена
Прогноз погоды на октябрь сделал Казгидромет
Тайну торгайских геоглифов разгадали костанайские ученые
Жамиля Бакбергенова принесла Казахстану серебро Азиатских игр

Читайте также

Новый автобусный маршрут запустят в Астане
Казахстан увеличивает количество авиарейсов в Таиланд
Новые правила по экзаменам на водительские права ввели в Ка…
Поддельные госномера на авто изготавливали в Шымкенте – вид…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]