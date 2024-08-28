Новый мурал – жамбы атушы

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Аскар Султан

Столицу украсил еще один мурал, посвященный 5-м Всемирным играм кочевников, которые пройдут в главном городе страны с 8 по 14 сентября.

фото gov.kz

Изображение появилось на территории подмостового пространства в Триатлон-парке, сообщает официальный сайт акимата Астаны.

Высота мурала составляет четыре метра. На нем изображен жамбы атушы – мужчина с луком, целящийся в мишень во время турнира. Эта картина – символ начала игр, чести и славы, а также силы и точности кочевников.

Всемирные игры кочевников – международные спортивные состязания, посвященные этническим видам спорта. Они включают в себя народные игры кочевых этносов Центральной Азии, которые передают культурное наследие и дух кочевой жизни.

Ожидается, что в мероприятии примут участие свыше 2 500 участников из 89 стран мира. Будет разыграно 97 комплектов медалей по 21 виду спорта.

На днях также состоялся завершающий этап обучающего семинара для координаторов-волонтеров и тимлидеров-волонтеров 5-х Всемирных игр кочевников. В ходе мероприятия рассматривались такие темы, как безопасность, взаимодействие с иностранными спортсменами и официальными представителями, командная работа и другие.

По завершении мероприятия волонтерам были вручены специальные сертификаты, дающие право на работу на 5-х Всемирных играх кочевников.

Стоит отметить, что отдел работы с волонтерами провел 112 встреч, охвативших более 12 000 человек. Было подано свыше 4 500 заявок от тех, кто хотел бы стать волонтером. Заявки поступили из Кыргызстана, России, Узбекистана, США, Турции, Германии, Франции, Испании, Южной Кореи, Туркменистана, Беларуси, Республики Гана и других стран.

#Астана #мурал #ВИК-2024

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