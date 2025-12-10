Там представлено более 1 600 национальных музыкальных инструментов, созданных руками сотрудников музея

Фото: акимат Астаны

В столице состоялась торжественная презентация нового Музея Искусств. В ней приняли участие гиды, экскурсоводы, туроператоры и туристические сообщества города, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на столичный акимат

В ходе мероприятия состоялось концертное шоу этно-фольклорного ансамбля «Жошы» с демонстрацией национальных музыкальных инструментов. Также были представлены экспозиции музея.

В музее более 1 600 национальных музыкальных инструментов. Особое место среди них занимают редкие и давно забытые старинные инструменты – желбуаз, мес сырнай, уілдек, тастауық и многие другие. Все эти инструменты созданы руками сотрудников музея.

При музее будет работать научно-лабораторная мастерская имени Болата Сарыбаева. В этом центре, оснащенном современным оборудованием, национальные музыкальные инструменты будут исследованы, модернизированы и представлены широкой публике на научной основе.

Также здесь представлена уникальная коллекция национальной одежды и головных уборов.

Во время масштабных культурных мероприятий будет выступать мультиспортивный ансамбль JOSHY QAZAQ NATIONAL GROUP, состоящий из сотрудников музея.

Стоит отметить, что музей расположен в здании старинной школы, построенной в конце XIX века. С 1982 года объект был включен в список памятников истории и культуры республиканского значения и взят под охрану государства.