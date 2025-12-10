Новый музей искусств открылся в Астане

Культура,Столица
116
Дана Аменова
специальный корреспондент

Там представлено более 1 600 национальных музыкальных инструментов, созданных руками сотрудников музея

Фото: акимат Астаны

В столице состоялась торжественная презентация нового Музея Искусств. В ней приняли участие гиды, экскурсоводы, туроператоры и туристические сообщества города, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на столичный акимат

В ходе мероприятия состоялось концертное шоу этно-фольклорного ансамбля «Жошы» с демонстрацией национальных музыкальных инструментов. Также были представлены экспозиции музея.

В музее более 1 600 национальных музыкальных инструментов. Особое место среди них занимают редкие и давно забытые старинные инструменты – желбуаз, мес сырнай, уілдек, тастауық и многие другие. Все эти инструменты созданы руками сотрудников музея.

При музее будет работать научно-лабораторная мастерская имени Болата Сарыбаева. В этом центре, оснащенном современным оборудованием, национальные музыкальные инструменты будут исследованы, модернизированы и представлены широкой публике на научной основе.

Также здесь представлена уникальная коллекция национальной одежды и головных уборов.

Во время масштабных культурных мероприятий будет выступать мультиспортивный ансамбль JOSHY QAZAQ NATIONAL GROUP, состоящий из сотрудников музея.

Стоит отметить, что музей расположен в здании старинной школы, построенной в конце XIX века. С 1982 года объект был включен в список памятников истории и культуры республиканского значения и взят под охрану государства.

#музыка #Астана #музей #искусство

Популярное

Все
В тройке лидеров
Первая победа
Волки все ближе к селу
Shymbulak открыл сезон при дефиците снега
На севере поспели... бананы
Когда вещи говорят
Золото из Даммама
Воспитать честных и законопослушных граждан
Великолепная пятерка на Australian Open
Срезан плодородный слой с холма
Станцию скорой помощи ждут уже два года
Устойчивость семьи – фундамент общества
Вклад Смагула Садвокасова в образование региона
Формируя неприятие коррупции
Миллионы деревьев из семян
Служение Отечеству – дело всей жизни
Честная служба – важнейший фактор повышения доверия населения
Стартовала олимпиада для сельских школьников
Учительство в контексте глобальной повестки
Беречь время и ресурсы
В армию со своей гитарой: история талантливого солдата
Ключевой ориентир – человекоцентричность
«Райская птица» зацвела в Северном Казахстане
В ВКО фотоловушки сняли галерею «портретов» обитателей тайги
Как лечить ОРВИ и грипп у детей: столичный врач обратилась к родителям
Завершена реконструкция автодороги Кызылорда – Жезказган
О погоде в Казахстане на ближайшие три дня сообщили синоптики
Водитель из Талдыкоргана установил шокирующий антирекорд по ПДД
Партию «запрещёнки» пытались доставить в уральскую колонию
Новая аграрная политика Токаева меняет правила игры для бизнеса на селе
Стартовал отбор в элиту Нацгвардии
Инструмент противодействия манипуляциям и фейкам
Первую красавицу Казахстана выбрали в Алматы
Не только помощь, но и образ жизни
Жанибека Алимханулы лишили боя за три титула: WBO сделала заявление
Добро без громких лозунгов и камер
Европейский Союз и Казахстан: Превращая общие вызовы в общие возможности
«Небо открыто для инвестиций»: эксперт в сфере о том, как превратить аэропорты Казахстана в глобальные грузовые хабы
Охотничьи испытания казахского тазы провели в Алматинской области
Армия усиливает подготовку допризывников
Началось строительство сталелитейного завода
Какой будет зима в Казахстане, рассказали синоптики
Новые авто вручили гвардейцам в Караганде
Тестирование по Qaztest провели в командовании Нацгвардии
«Закон и порядок»: уроки цифровой грамотности организовали для столичных студентов
Ошибка, которую нужно исправить: мажилисмен о запрете самосвалов на автодорогах
Из казармы в кампус
Политика здравого смысла
Все строго по правилам
В Нацгвардии запустили курс подготовки операторов БПЛА
Мегапроект Саудовской Аравии «Зеркальная линия» – на грани провала
Полицейские с помощью дрона зафиксировали грубое нарушение на трассе в Акмолинской области
Устроившие погром на остановке нарушители получили по 10 суток ареста в Астане
Зима будет теплой
Школьники из Семея изготовили EcoBox из пластиковых крышек
Сильнейшие бадминтонисты мира соберутся в Астане
Талгар будет расти и вширь, и ввысь
Режут провода, портят светильники: Шымкент страдает от вандалов
Уверенный рост экономики Приаралья
Метель, туман, гололед: 20-градусные морозы надвигаются на Казахстан

Читайте также

Когда вещи говорят
Полиция усилила меры безопасности в связи с непогодой в Аст…
Праздничный концерт к юбилею казахстанского поэта прошел в …
Созвучие стиха и песни

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]