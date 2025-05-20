Строительство нового объекта будет завершено до конца этого года

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В Атырау идет строительство нового парка. Сегодня на его территории активно ведутся строительные работы. Парк площадью 4 гектара расположен в центральной части областного центра, сообщает Kazpravda.kz

Как рассказал руководитель областного управления строительства, архитектуры и градостроительства Нурберген Кусаинов, на территории парка будут высажены сотни деревьев, оборудованы аллеи, установлены цветочные клумбы, современные фонтаны и художественная инсталляция, кроме того, системы освещения и навигации.