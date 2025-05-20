Строительство нового объекта будет завершено до конца этого года
В Атырау идет строительство нового парка. Сегодня на его территории активно ведутся строительные работы. Парк площадью 4 гектара расположен в центральной части областного центра, сообщает Kazpravda.kz
Как рассказал руководитель областного управления строительства, архитектуры и градостроительства Нурберген Кусаинов, на территории парка будут высажены сотни деревьев, оборудованы аллеи, установлены цветочные клумбы, современные фонтаны и художественная инсталляция, кроме того, системы освещения и навигации.
- Строительство центрального парка началось в ноябре 2023 года. Сейчас работы идут по графику. Это будет удобное и доступное общественное пространство для горожан. Здесь предусмотрены зоны отдыха, прогулочные дорожки, спортивные и детские площадки, сцена для проведения культурных мероприятий, фудкорт, - отметил Нурберген Кусаинов.