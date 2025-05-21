Предварительные расчеты доступны по восьми видам выплат, пособий и пенсий в пяти категориях
В мобильном приложении «ЦОН» запущен новый сервис, который поможет рассчитать ориентировочный размер пенсий, пособий и выплат, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на госкорпорацию «Правительство для граждан»
Предварительные расчеты доступны по восьми видам выплат, пособий и пенсий в пяти категориях.
Выход на пенсию: базовая, солидарная и накопительная.
Рождение ребенка: социальная выплата по случаю потери дохода в связи с беременностью и родами, усыновлением, пособие по уходу за ребенком до полутора лет.
Потеря работы: социальная работа на случай потери работы
Потеря близкого человека: социальная выплата по случаю потери кормильца
Как воспользоваться сервисом?
- Скачайте приложение «ЦОН»
- Авторизуйтесь через биометрическую идентификацию;
- Выберите раздел «Все услуги»;
- Запустите «Сервис расчета пенсий и пособий»;
- Введите необходимые данные;
- Получите предварительный расчет
Расчет является предварительным и носит исключительно информационный характер.
Окончательный размер выплат будет определен уполномоченным органом на основании сведений, предоставленных заявителем.