Предварительные расчеты доступны по восьми видам выплат, пособий и пенсий в пяти категориях

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В мобильном приложении «ЦОН» запущен новый сервис, который поможет рассчитать ориентировочный размер пенсий, пособий и выплат, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на госкорпорацию «Правительство для граждан»

Предварительные расчеты доступны по восьми видам выплат, пособий и пенсий в пяти категориях.

Выход на пенсию: базовая, солидарная и накопительная.

Рождение ребенка: социальная выплата по случаю потери дохода в связи с беременностью и родами, усыновлением, пособие по уходу за ребенком до полутора лет.

Потеря работы: социальная работа на случай потери работы

Потеря близкого человека: социальная выплата по случаю потери кормильца

Как воспользоваться сервисом?

- Скачайте приложение «ЦОН»

- Авторизуйтесь через биометрическую идентификацию;

- Выберите раздел «Все услуги»;

- Запустите «Сервис расчета пенсий и пособий»;

- Введите необходимые данные;

- Получите предварительный расчет

Расчет является предварительным и носит исключительно информационный характер.

Окончательный размер выплат будет определен уполномоченным органом на основании сведений, предоставленных заявителем.