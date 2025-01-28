Новый сезон стартовал в столице

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Аскар Султан

В Астане в легкоатлетическом комплексе Qazaqstan завершился­ первый этап серии World Athletic Indoor Tour Goldt (первенство планеты в закрытых помещениях).

фото olympic.kz

В Астане собрались 110 спортсменов из 40 стран, которые разыграли медали в 13 дисциплинах. Отметим, что Astana Indoor Meet for Amin Tuyakov prizes – это первый в сезоне мировой легкоатлетический турнир, который приносит рейтинговые очки. Он проводится в честь нашего знаменитого соотечественника Амина Туякова – серебряного призера чемпионата Европы 1966 года в составе сборной СССР.

Сборная Казахстана смог­ла завоевать две бронзовые медали на этом первенстве. Елизавета Матвеева и Игорь Косолапов показали третий результат в прыжках в высоту. В шаге от наград остановились Давид Ефремов (60 м с барьерами), Дэйзи Джепкемей (бег на 3 000 м), Надежда Дубовицкая (прыжки в высоту).

Победителями турнира среди мужчин стали Кишейн Томпсон, Ямайка (бег на 60 м); американец Дайлан Бирд (бег 60 м с барьерами); британец Алекс Хэйдок-Уилсон (бег на 400 м); пуэрториканец Луис Ривера Кастро (прыжки в высоту); датчанин Кристиан Хансен (бег на 1 500 м); испанец Лестер Лескай (прыжки в длину). Среди женщин сильнейшими признаны Тиа Клэйтон, Ямайка (бег на 60 м); Юми Танака из Японии (бег на 60 м с барьерами); Сада Уильямс из Барбадоса (бег на 400 м); японка Нагиса Такахаши (прыжки в высоту); Марта Алемайо из Эфиопии (бег на 3 000 м); Нея Филипич из Словении (тройной прыжок); Чейз Джексон из США (толкание ядра).

Отметим и довольно неожиданные результаты. Так, на пьедестал почета не попали двукратный олимпийский чемпион Андре Де Грасс (Канада) и обладательница «серебра» Олимпийских игр, трехкратная чемпионка мира Ниа Али (США).

#Астана #Спорт #World Athletic Indoor Tour Goldt

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