Новый сезон стартовал в столице Статьи 28 января 2025 г. 0:30 4 Аскар Султан В Астане в легкоатлетическом комплексе Qazaqstan завершился первый этап серии World Athletic Indoor Tour Goldt (первенство планеты в закрытых помещениях). фото olympic.kz В Астане собрались 110 спортсменов из 40 стран, которые разыграли медали в 13 дисциплинах. Отметим, что Astana Indoor Meet for Amin Tuyakov prizes – это первый в сезоне мировой легкоатлетический турнир, который приносит рейтинговые очки. Он проводится в честь нашего знаменитого соотечественника Амина Туякова – серебряного призера чемпионата Европы 1966 года в составе сборной СССР. Сборная Казахстана смогла завоевать две бронзовые медали на этом первенстве. Елизавета Матвеева и Игорь Косолапов показали третий результат в прыжках в высоту. В шаге от наград остановились Давид Ефремов (60 м с барьерами), Дэйзи Джепкемей (бег на 3 000 м), Надежда Дубовицкая (прыжки в высоту). Победителями турнира среди мужчин стали Кишейн Томпсон, Ямайка (бег на 60 м); американец Дайлан Бирд (бег 60 м с барьерами); британец Алекс Хэйдок-Уилсон (бег на 400 м); пуэрториканец Луис Ривера Кастро (прыжки в высоту); датчанин Кристиан Хансен (бег на 1 500 м); испанец Лестер Лескай (прыжки в длину). Среди женщин сильнейшими признаны Тиа Клэйтон, Ямайка (бег на 60 м); Юми Танака из Японии (бег на 60 м с барьерами); Сада Уильямс из Барбадоса (бег на 400 м); японка Нагиса Такахаши (прыжки в высоту); Марта Алемайо из Эфиопии (бег на 3 000 м); Нея Филипич из Словении (тройной прыжок); Чейз Джексон из США (толкание ядра). Отметим и довольно неожиданные результаты. Так, на пьедестал почета не попали двукратный олимпийский чемпион Андре Де Грасс (Канада) и обладательница «серебра» Олимпийских игр, трехкратная чемпионка мира Ниа Али (США). #Астана #Спорт #World Athletic Indoor Tour Goldt