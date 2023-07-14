Новый способ забронировать онлайн очередь в ЦОН появился в Казахстане

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"НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" совместно с Halyk Bank реализовали сервис по бронированию очереди в ЦОН и получению цифрового талона посредством QR через приложение Halyk", - говорится в сообщении Госкорпорации.

Для того, чтобы забронировать очередь в ЦОН, необходимо на главной странице приложения выбрать "Госуслуги", затем "Бронирование очереди в ЦОН". Далее система предложит выбрать город, ЦОН, цель посещения, дату и время посещения.

Придя в ЦОН, клиент сможет отсканировать QR на стикере, расположенном на стойке ресепшн, и получить электронный цифровой талон.

"Посетители ЦОНов обращаются с жалобами, что не всегда им выдают талон электронной очереди. Для того, чтобы таких проблем не возникало, мы реализовали альтернативный способ бронирования очереди, а также гарантированную возможность получить талон. Кроме того, с начала года более 600 тысяч человек обратились в ЦОНы по брони и получили бумажные талоны. Теперь мы отходим от бумажных талонов, и граждане смогут получать электронный, показав его сотруднику ЦОН на своем смартфоне или гаджете", – рассказал председатель правления Госкорпорации Суйениш Абдильдин.

В пресс-службе отметили, что заблаговременное бронирование визита в ЦОН помогает существенно экономить время услугополучателей. Так, с начала года около 6 миллионов граждан обратились в ЦОНы страны, 10% из них – заранее забронировавшие очередь.

К слову, воспользоваться сервисом можно также, позвонив по номеру 1414, через телеграм-бот EgovKzBot2.0, приложение "Мобильный ЦОН", "eGov mobile" и портал электронного правительства.