Новый учебный год родителям школьников обойдется дороже
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Хасенова Багдат
выпускающий редактор
В Казахстане за год цены на канцелярские товары выросли почти на 65%, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам РК.
Согласно статистике, по сравнению с июлем прошлого года цены на канцелярские принадлежности в июле 2023 года подорожали на 64,4%.
В частности, школьные тетради подорожали на 77,2%, ручка шариковая – на 38,6%, цветные карандаши – на 41,9%, альбом для рисования – на 44,1%, уточнили в бюро.
Напомним, в Казахстане более чем в 2 раза вырос размер матпомощи для школьников.
В этом году в столице больше 8 500 детей охватят акцией «Дорога в школу».
Также сообщалось, где и когда в Астане по приемлемым ценам можно будет приобрести школьные товары.