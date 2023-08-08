Новый учебный год родителям школьников обойдется дороже

В Казахстане за год цены на канцелярские товары выросли почти на 65%, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам РК.

Фото: Kazpravda.kz

Согласно статистике, по сравнению с июлем прошлого года цены на канцелярские принадлежности в июле 2023 года подорожали на 64,4%.

В частности, школьные тетради подорожали на 77,2%, ручка шариковая – на 38,6%, цветные карандаши – на 41,9%, альбом для рисования – на 44,1%, уточнили в бюро.

Напомним, в Казахстане более чем в 2 раза вырос размер матпомощи для школьников.

В этом году в столице больше 8 500 детей охватят акцией «Дорога в школу».

Также сообщалось, где и когда в Астане по приемлемым ценам можно будет приобрести школьные товары.