Более чем в два раза вырос размер матпомощи для школьников Казахстана

Финансовую помощь в преддверии нового учебного года получат дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также школьники, которые оказались в чрезвычайной ситуации, в том числе дети, погибших при пожаре в области Абай.

Фото: Kazpravda.kz

Размер помощи семьям из социально уязвимых слоев населения для подготовки детей к новому учебному году вырос с 17 до 40 тысяч тенге, передает корреспондент Kazpravda.kz.

По информации министерства, в этом году более 400 тысяч детей из социально уязвимых слоев населения будут охвачены материальной помощью на обеспечение школьной формой и принадлежностями.

Финансовый минимум на каждого обучающегося для приобретения одежды, канцелярских товаров определен в размере 40 567 тенге, они будут перечислены на картсчета родителей.

«Деньги будут предоставляться родителям для того, чтобы они вместе с детьми могли самостоятельно выбрать школьную форму, обувь, канцтовары. Принятые изменения позволят родителям и детям самостоятельно выбрать поставщиков и исключат предоставление некачественных товаров», – отметил заместитель председателя Комитета по охране прав детей Жолдас Батырхан.

В ведомстве напомнили, что для оказания матпомощи детям из семей, которые получают адресную социальную помощь, а также детям из семей, у которых среднедушевой доход ниже прожиточного минимума, нуждающимся семьям и 100%-ного обеспечения детей на образование функционирует Фонд всеобщего обязательного среднего образования.

Уточняется, что финансовую помощь в преддверии нового учебного года получат дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также школьники, которые оказались в чрезвычайной ситуации. В том числе дети погибших при пожаре в области Абай.

Напомним, в прошлом году размер помощи семьям из социально уязвимых слоев населения для подготовки детей к новому учебному году варьировался от 17 тысяч тенге.