«Новый закон защитит казахстанцев от пагубного влияния азартных игр»: политолог Эдуард Полетаев

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Политолог Эдуард Полетаев убежден, что этот закон является важным шагом на пути к созданию здорового и устойчивого общества.

На своей странице в Facebook эксперт пишет, что, несмотря на выходной день, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон по борьбе с лудоманией. Это важный шаг в борьбе с игорной зависимостью, оказывающей разрушительное влияние на множество семей и отдельных граждан.

Полностью закон называется так: «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам игорного бизнеса, лотерейной деятельности, охраны здоровья, государственной инспекции труда, государственного контроля и исключения излишней законодательной регламентации».

О масштабах игорного бизнеса в стране можно судить по официальным данным Бюро национальной статистики АСПиР РК. Только в 2023 г. букмекерскими конторами и казино было оказано услуг на сумму 368,7 млрд тенге. Общий объём услуг за пять лет превысил 1 трлн тенге.

Не секрет, что игровая зависимость приводит к таким тяжелым последствиям как разводы, драки, убийства и суициды. В памяти недавнее преступление в Акмолинской области, когда военнослужащий-игроман утопил свою девушку в ванной и перевел деньги букмекерам. За это он был осужден на 11 лет.

Люди, находящиеся в состоянии кризиса, временно «выбитые из седла», часто становятся жертвой синдрома виртуальных достижений. Мир азартных игр приносит мифическую реальность, которой для многих оказывается достаточно.

По статистике в Казахстане постоянными клиентами букмекерских контор и казино являются около 400 тыс. граждан, что равносильно населению крупного города. Также лудомания является причиной около 40% разводов по стране. Огромное количество людей быстро попадают в игровую зависимость, оставляя на ставках большое количество средств.

В целом лудомания, несмотря на всевозможные моральные, религиозные и правовые запреты, всегда существовала и продолжает существовать в современном мире. В настоящее время игорный бизнес достиг невероятных размеров, прежде всего в связи с возможностью делать ставки на игровые виды профессионального спорта.

Привыкание же к «легким» деньгам и долги способствуют втягиванию в криминал. Растраты, мошенничества, хищения и присвоения чужого имущества распространены среди игроков во всем мире. И если не остановить бесконтрольный рост игорного бизнеса и развитие на её почве лудомании, то страна будет иметь сотни тысяч искалеченных судеб.

Судя по всему, проблемы, порожденные лудоманией, превысили определенный порог и государство просто не может отмахнуться от их масштаба. Власть была вынуждена принять определенные меры, чтобы избежать социальной катастрофы.

Так, в список лиц, которым запрещается играть в азартные игры, включены граждане, состоящие в Едином реестре должников. Также ограничения коснулись военнослужащих, сотрудников специальных и правоохранительных органов, руководителей бюджетных организаций. За несоблюдение ограничения предусмотрено увольнение.

Установлены жёсткие рамки для рекламы букмекерских контор и тотализаторов. Это касается не только наружной рекламы, но и упоминаний на транспортных средствах, в масс-медиа, кино-, видео- и справочном обслуживании. Изменились и механизмы регулирования лотерейной деятельности. Отныне лотерейные терминалы нельзя устанавливать в жилых домах и общежитиях, а также в социальных объектах.

Всего вводятся более 100 поправок в 6 кодексов и 15 законов. Все они направлены на исполнение поручений главы государства по противодействию лудомании в стране, данных на заседании Совета Безопасности 4 сентября 2023 г. и Национальном Курултае 14–15 марта 2024 г.

Этот закон является важным шагом на пути к созданию здорового и устойчивого общества. Политолог уверен, что принятые меры помогут сократить масштабы проблемы и защитить граждан Казахстана от пагубного влияния азартных игр.