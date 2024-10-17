Новый завод по глубокой переработке древесины запустили в СКО

При выходе на полную мощность там будет производиться до 50 тыс куб.м. ламинированной фанеры в год

Фото: акимат СКО

В преддверии национального праздника - Дня Республики запустили новый завод по глубокой переработке древесины ТОО Nord Panels с участием советника Премьер-Министра РК Ермека Маржикпаева и акима СКО Гауеза Нурмухамбетова, сообщает Kazpravda.kz

По данным акимата СКО, реализация проекта турецкого инвестора Огузхана Челика стала возможна благодаря господдержке. В перспективный инвестпроект вложено 8 млрд. тенге. На заводе будет трудоустроено 300 граждан.

Там установлено высокотехнологичное оборудование. При выходе на полную мощность будет производиться до 50 тыс кубометров. ламинированной фанеры в год. Это позволит по стране снизить импорт данной продукции до 13%.

Таким образом, создается деревообрабатывающий кластер на территории СЭЗ Qyzyljar.

Кроме того, запускают линию топливных пеллетов. В планах наладить производство ДСП, химкомпонентов и мебели. В целом, в кластер до 2027 года будет инвестировано 25 млрд. тенге.

Также в ходе поездки советник премьер-министра Ермек Маржикпаев посетил тепличный комплекс, фабрику бумажной продукции, молочный завод, а также ознакомился с деятельностью ТЭЦ-2, предприятия тепловых сетей и проверил ход строительства путепровода.