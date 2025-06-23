Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Генпрокуратура в рамках совместной работы с нацкомпанией Kazakh Invest (Task Force) установила проблему отечественного инвестора, реализующего проект по организации комплексного производства современного вооружения и военной техники, сообщает Kazpravda.kz

В частности, в Минпроме вопреки требованиям закона затянули сроки создания комиссии по проведению переговоров по проекту соглашения об инвестициях до 47 дней (вместо 15 рабочих дней). Выдача отраслевого заключения задержана на 9 рабочих дней. Более того, нарушены сроки общего рассмотрения заявки и подготовки заключения об основных условиях соглашения.

«По акту надзора прокуратуры за допущенные нарушения директор департамента Минпрома привлечен к дисциплинарной ответственности. В целом, прокуроры нацелены на улучшение инвестиционной привлекательности страны, обеспечение защиты прав и законных интересов инвесторов», – проинформировали в надзорном органе.

Там же добавили, что на сегодня прокурорами разрешен 801 проблемный кейс 1 352 инвесторов. Эта работа продолжается и находится на особом контроле руководства Генпрокуратуры.