Ноябрь с теплом

К подаче тепла в социальные объекты и жилые дома здесь приступили в последние дни октября, что уже само по себе нетипично для города, на протяжении многих лет испытывающего серьезные проблемы с теплоснабжением.

Конечно, подключение велось постепенно и все время находилось на контроле у руководства города и области. Сейчас тепло есть у всех.

Системой централизованного теплоснабжения в городе охвачено 346 многоэтажных и 2 295 частных жилых домов, 108 бюджетных учреждений и 441 коммерческий объект.

Это результат огромной работы, подкрепленной бюджетным финансированием, позволившей привести теплоцентраль в относительный порядок и уверенно заявить, что предстоящей зимой дефицита тепловой энергии в Кентау не будет.

Кентауская ТЭЦ – единственный источник тепловой энергии в городе. Она была введена в эксплуа­тацию 70 лет назад, в 1952 году.

Из-за убыточного тарифа, который не покрывает расходы на производство и передачу тепловой энергии, местным исполнительным органом из бюджета ежегодно выделяются финансовые средства для подготовки теплоэлектроцентрали к отопительному сезону. К примеру, на 2021–2022 год для его проведения из местного и областного бюджетов было выделено в общей сложности 1,9 млрд тенге.

Из этой суммы 1,2 млрд тенге направили на закуп топлива, а на ремонт оборудования и тепловых сетей – оставшиеся 757 млн. Хотя реальная потребность ТЭЦ составляет 3 млрд 180 млн тенге.

Недостаточность финансирования текущих ремонтов и модернизации тепловых сетей и привела со временем к увеличению изношенности городских теплотрасс за последние четыре года с 47% до 56%. Неудивительно, что всю минувшую зиму жители города мерзли в своих квартирах.

Такое положение дел стало поводом для обсуждения проблемы на уровне республики. Весной в город приезжал министр энергетики, чтобы на месте изучить ситуацию и решить, как двигаться дальше.

Рабочая группа, проверявшая предприятие, выявила нарушения по нескольким направлениям, включая отсутствие технического анализа текущего состояния объекта.

Требовалось решить и текущие вопросы, связанные с накопившимися долгами. На начало апреля ТЭЦ задолжала 960 млн тенге, в том числе 150 млн 200 тыс. тенге – по заработной плате, 260 млн тенге – экологам за нарушение экологических норм. Долг за уголь и электричество составил около 140 млн тенге. Вопросы у проверяющих вызвали и долги, образовавшиеся по ряду контрактов.

В первую очередь из средств областного бюджета полностью закрыли долг по зарплате. В акимате просчитали также разные варианты того, как город будет зимовать в нынешнем году. Предстояло определиться, каким путем идти – продолжать вкладывать средства в ТЭЦ или воспользоваться альтернативным вариантом, предусматривающим перевод потребителей на автономное отопление с установкой индивидуальных газовых котлов в многоэтажных жилых домах.

Два года назад в Кентау начали поквартирную газификацию сжиженным газом, что и позволило бы осуществить альтернативный проект. Провели расчеты. Оказалось, для того, чтобы обеспечить 340 многоэтажек автономным отоплением, требуется 24 млрд тенге, тогда как капитальный ремонт ТЭЦ обойдется примерно в 40 млрд тенге.

Рассматривался также вариант установки модульных котельных, работающих на природном газе. Стоимость проекта оценили в сумму, составляющую около 15 млрд тенге. Но это только для многоэтажных домов, не считая школ, детских садов, учреждений здравоохранения. В итоге решили оставить все как есть, продолжая эксплуатировать ТЭЦ. Изыскали на ее ремонт упомянутые выше 715 млн тенге. Этих средств хватило на то, чтобы отремонтировать главные и вспомогательные агрегаты, а также несколько котлов и турбогенератор. Сейчас Кентауская ТЭЦ работает в штатном режиме.

По информации заместителя акима Кентау Куаныша Искакова, подключение центрального отоп­ления городских кварталов было полностью завершено в первой декаде ноября. Тепло получают около 14 тыс. абонентов, жалоб на некачественное теплоснабжение или холодные батареи нет.

Чиновник признал, что во время подключения такие факты имелись, на них оперативно реагировали сотрудники городского ЖКХ, устраняя возникающие проблемы.

Остается надеяться на то, что форс-мажорные ситуации, следствием которых минувшей зимой было аварийное отключение теп­лоснабжения, в нынешний отопительный сезон город обойдут стороной, а у чиновников из акимата появится возможность спокойно определиться с дальнейшей стратегией того, как будет отапливаться Кентау в дальнейшем.