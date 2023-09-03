НПО хотят вовлечь в борьбу с туберкулезом в Казахстане

Культура и общество
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Аманжолова Айман
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В Астане прошло Республиканское Адвокационное совещание высокого уровня с лицами, принимающими решения по развитию Национального Партнерства «Остановим ТБ в Казахстане» и усилению вовлечения неправительственных организаций (НПО) в  борьбу с туберкулезом, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу министерства здравоохранения Казахстана.

Фото МЗ РК

Мероприятие прошло  в гибридном формате (оффлайн/онлайн) в рамках реализации Дорожной карты развития фтизиатрической и пульмонологической служб в Республике Казахстан на 2023-2025 годы, а также, в рамках мероприятий гранта Глобального Партнерства Стоп ТБ (11 раунд) на 2023-2024 гг., и проекта гранта Глобального фонда по компоненту «Туберкулез» в РК на 2023-2025 гг.

Партнерство «Остановить туберкулез» в мировом масштабе, основанное в 2001 году, является организацией под эгидой ООН, глобальное видение которой – мир, свободный от туберкулеза.

Инвестиции в борьбу с туберкулезом помогают спасать жизни миллионов людей в мире, а также являются эффективной моделью роста экономического благосостояния общества. Так, в рамках проекта Копенгагенского центра консенсуса «На полпути к достижению ЦУР на 2015-2030 годы – куда лучше инвестировать для достижения конечной цели» определяется, что дополнительное финансирование со стороны правительств, международных организаций и благотворительных организаций может принести отличную социальную, экономическую и экологическую отдачу для ключевых групп населения или групп высокого риска инфицирования и заболевания туберкулезом.

Казахстан, как страна, присоединившаяся к политической декларации совещания высокого уровня ООН по туберкулезу и реализующая стратегию END TB, направленную на ликвидацию туберкулеза, как эпидемии к 2035 году, взяла на себя высокие обязательства, достичь которые возможно только при развитии Национального Партнерства «Остановим ТБ в Казахстане», вовлечении всех структур общества, в том числе НПО, в мероприятия по  снижению бремени туберкулеза.

Основными организаторами совещания являются: ГРП ГФ при Национальном Научном Центре Фтизиопульмонологии Республики Казахстан, ОО «Казахстанская ассоциация фтизиопульмонологов» и акимат города Астана.

В адвокационном совещании принимали участие вице-министр министерства здравоохранения В. Дудник, представители министерства  А.Дюсенов, Г.Максутова. 

Кроме того, качественный состав совещания включает в себя депутатов Сената Парламента, представителей МТСЗН РК, МВД РК, МИОР РК, МЮ РК, СКК, ННЦФ, управления здравоохранения областей и городов РК, представителей Глобального Фонда, депутатов маслихата города Астаны, представителей Глобального Партнерства "СТОП ТБ" и Национального Партнерства "Остановим ТБ в Казахстане".  

Также, в работе совещания приняли участие представители ВОЗ, ЦПГИ, партнеры и консультанты национальной противотуберкулезной программы, представители медицинских ассоциаций.

#Астана #медицина #Минздрав #акимат #туберкулез

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