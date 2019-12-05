Нур-Султан примет этап Кубка мира по конькобежному спорту
6 декабря в Нур-Султане стартует этап Кубка мира по конькобежному спорту, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу НОК РК.
Соревнования в столице Казахстана вошли в серию ЭКМ, которая продлится до 8 марта. При этом этап в нашей стране станет уже третьим по счету. Стоит отметить, что после двух ЭКМ мужская команда входит в десятку лучших в командной гонке (девятое место) и командном спринте (8 место).
Борьба за медали и очки будет вестись на "Алау". Ранее в Нур-Султане проводился турнир подобного уровня в 2016 году. ЭКМ продлится до 8 декабря.