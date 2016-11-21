Нурсултан Назарбаев поставил 5 задач перед казахстанскими судами

Президент
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Талгат Исенов
Фото с сайта Акорды
Глава государства Нурсултан Назарбаев на проходящем в Астане VII Съезде судей отметил, что за годы независимости в стране особое внимание было уделено формированию современной судебной системы, адекватной фундаментальным преобразованиям, проводимым в Казахстане.

"Конечная цель судебной реформы – это независимая и неподкупная судебная власть, где главным является честность и профессионализм судей, справедливость и доступность правосудия", – сказал Нурсултан Назарбаев.

Президент подчеркнул, что принятый План нации "100 конкретных шагов" охватывает весь спектр деятельности правоохранительных органов и судов.

"Главным звеном этой реформы является судебная власть, без модернизации которой все остальные наши меры могут не сработать", – отметил Елбасы.

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Назарбаев указал на начатую модернизацию судебной системы в рамках реализации Плана нации.

"Устранена многозвенность судебной системы, введено судопроизводство по инвестиционным спорам, на базе IT-технологий повсеместно внедряется аудио-, видеофиксация судебных разбирательств. Мы создаем Международный финансовый центр "Астана", где будет применяться английское право, а также стандарты ведущих мировых финансовых центров. Расширена сфера применения суда присяжных, максимально ужесточены требования к судьям", – заявил Президент.

Также Нурсултан Назарбаев обратил внимание на последовательное укрепление института частных судебных исполнителей.

Вместе с тем Президент подчеркнул, что еще предстоит большая работа по совершенствованию судебной системы, обозначив основные перспективные направления развития правосудия.

"Перед судами Казахстана в современных условиях стоят следующие основные задачи. Первая – обеспечение верховенства закона, в решении данной задачи суд играет главную роль. Вторая – усиление подотчетности судей, что не означает посягательства на их независимость. Третья – формирование достойного судейского корпуса. Четвертая – обеспечение единства практики рассмотрения судебных дел. И пятая – это вопрос правового просвещения. Благодаря юридической грамотности граждан можно в разы сократить количество судебных споров", – указал Назарбаев.

Кроме того, Глава государства в качестве важного события отметил принятие на съезде нового Этического кодекса судьи.

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