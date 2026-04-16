Завтра, 17 апреля Глава государства Касым-Жомарт Токаев посетит Турцию по приглашению Президента Реджепа Тайипа Эрдогана, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Акорда

Президент Казахстана примет участие в открытии Анталийского дипломатического форума и выступит на панельной сессии. Также планируется проведение ряда двусторонних встреч.

Форум в Анталье – это ежегодная международная дискуссионная площадка высокого уровня, в которой участвуют политические лидеры, дипломаты, эксперты, представители бизнеса, медиа и гражданского общества.