Нурсултан Назарбаев встретился с Владимиром Путиным в Москве

Первый Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев встретился с Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным и поздравил его с Днем России, передает Kazpravda.kz.

Как сообщила пресс-служба, в ходе дружеской встречи Первый Президент Казахстана и Президент России обменялись поздравлениями по случаю 30-летия установления отношений между двумя странами. Было отмечено, что сотрудничество Казахстана и России развивается на основе равноправного диалога.

Стороны пожелали друг другу крепкого здоровья, благополучия, выразив уверенность в дальнейшем продолжении сложившихся дружественных контактов во благо процветания народов Казахстана и России.