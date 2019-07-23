Нурсултан Назарбаев выразил соболезнования по случаю кончины гендиректора МАГАТЭ

Первый Президент Казахстана – Елбасы Нурсултан Назарбаев с глубокой скорбью воспринял известия о кончине Генерального директора Международного агентства по атомной энергии Юкия Амано, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Первого Президента РК.
"Тесное сотрудничество между Казахстаном и МАГАТЭ стало возможным благодаря всесторонней поддержке Юкия Амано. Разделяя горечь утраты, выражаю соболезнования семье господина Амано, коллективу Международного агентства и Правительству Японии. Юкия Амано навсегда останется в нашей памяти как выдающаяся и историческая личность, внесшая свой значительный вклад в укрепление международной безопасности", – говорится в телеграмме.
Напомним, ранее соболезнования выразил также Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.
"Тесное сотрудничество между Казахстаном и МАГАТЭ стало возможным благодаря всесторонней поддержке Юкия Амано. Разделяя горечь утраты, выражаю соболезнования семье господина Амано, коллективу Международного агентства и Правительству Японии. Юкия Амано навсегда останется в нашей памяти как выдающаяся и историческая личность, внесшая свой значительный вклад в укрепление международной безопасности", – говорится в телеграмме.
Напомним, ранее соболезнования выразил также Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.