У Казахстана – седьмое золото. Чемпионом Азиатских игр стал Нуржан Батырбеков

Также еще один казахстанский джитсер Алдияр Серик принес в копилку нашей страны бронзовую медаль

Фото: Турар Казангапов

Казахстанский джитсер Нуржан Батырбеков завоевал золотую медаль Азиатских игр в Ханчжоу, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу министерства туризма и спорта РК.

В финале весовой категории до 69 кг он был сильнее соперника из ОАЭ Мохаммеда Аль-Суваиди и победил его со счетом 4:2.

Это7-я золотая медаль для сборной Казахстана на этих Азиатских играх.

Кроме того, казахстанский джитсер Алдияр Серик стал бронзовым призеров Азиады. Он одолел соперника из Сингапура Ноа Тян Рун Лима со счетом 2:0. Казахстанец выступал в весовой категории до 69 кг.