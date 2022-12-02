Нуржан Нуржигитов остался на посту акима Жамбылской области

Указы и распоряжения , Кадровые назначения

Указ о назначении его акимом региона подписал глава государства, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду.

Фото пресс-службы акима Жамбылской области

«Назначить Нуржигитова Нуржана Молдияровича акимом Жамбылской области», - сообщается на сайте президента РК.

Нуржан Нуржигитов родился в 1967 году. В 1991 году окончил Ленинградский сельскохозяйственный институт ордена Трудового Красного Знамени по специальности «Инженер-механик», в 2008 году-Жамбылский гуманитарно-технический университет по специальности «Экономика».

Трудовую деятельность начал в 1991 году механиком в колхозе имени Максима Горького Жуалынского района.

В разные годы работал главным инженером агробизнеса имени Толе би, специалистом, главным специалистом аппарата акима Жуалынского района, заведующим отделом, руководителем отдела предпринимательства акимата Жуалынского района, главным инспектором, заведующим отделом аппарата акима Жамбылской области, заместителем руководителя департамента Агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции по Жамбылской области, руководителем управления, заместителем руководителя Департамента Агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции по Жамбылской области.

Работал руководителем Управления сельского хозяйства акимата Жамбылской области, руководителем Управления природных ресурсов и регулирования природопользования акимата Жамбылской области, акимом Байзакского района.

С апреля 2021 года работал заместителем акима Жамбылской области. В апреле 2022 года был назначен акимом Жамбылской области.

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