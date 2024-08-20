Нужно ли строить АЭС в Казахстане, рассказали эксперты

В ходе публичного обсуждения по вопросу строительства АЭС, прошедшего в Астане, эксперты рассказали о стоимости атомной энергии и безопасности реакторов, которые предлагаются использовать в Казахстане, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Заместитель директора департамента атомной энергетики и промышленности Минэнерго Гульмира Мурсалова в своём выступлении отметила, что в Казахстане 70% электроэнергии производится на угольных станциях, средний износ которых превышает 70%. По её словам, некоторые из этих станций придётся выводить из эксплуатации в течение следующих 10 лет. При этом ежегодный рост потребления электроэнергии в стране составляет примерно 3%. В пиковые часы Казахстан планово закупает электроэнергию у приграничных стран.

Генеральный директор ТОО «Казахстанские атомные электрические станции» Тимур Жантикин напомнил, что на сегодня из 13 предложенных проектов отобрано 4 наиболее перспективных для строительства атомной электростанции – сейчас ведется работа по детальному изучению этих предложений.

«Японские эксперты подтвердили все наши результаты, методики исследования и согласились с рекомендацией по поводу того, что станцию надо строить в районе села Улькен на озере Балхаш», – отметил специалист.

По словам Жантикина, при строительстве АЭС будет создано 8 тыс. рабочих мест и 2 тыс. человек останутся работать уже на стадии эксплуатации.

«Для обеспечения бесперебойной работы атомной станции, естественно, мы ориентируемся на собственное топливо. АЭС обеспечит надежное энергоснабжение в течение 60 лет с возможностью продления до 100 лет», – пояснил Жантикин.

В отношении опасений по поводу экологического благополучия озера Балхаш, эксперты заверили, что если окажется, что воды будет недостаточно, то будет применена сухая градирня. К примеру, в Узбекистане рассматривается система безводного охлаждения для узбекской станции.

«Для того, чтобы рассчитать систему охлаждения, нам нужно спрогнозировать водный баланс на озере. Прогноз водного баланса озера сделают французские специалисты – они составят мастер-план для бассейна озера Балхаш вместе с питающими реками. На сегодня водные специалисты пришли к выводу, что при эксплуатации АЭС расход воды достигнет 60 млн кубов, а это 33% от естественного испарения озера. Таким образом, практически никакого влияния на озеро не будет», – заключил эксперт.

Генеральный директор Национального ядерного центра РК Эрлан Батырбеков рассказал о технических аспектах строительства АЭС. Для строительства на территории Казахстана предлагается двухконтурный водо-водяной корпусный энергетический ядерный реактор с водой под давлением третьего поколения.

«Первый контур изолирован и никак не взаимодействует с другими частями АЭС. Второй контур получает энергию в виде пара, пар переходит на турбину, которая вырабатывает через генератор энергию, та подается в сеть. Отработанный пар конденсируется за счет охлаждения и вода поступает на парогенератор. Контуры независимы. Никакого взаимодействия с близлежащими водоемами нет», – пояснил он.

Он также отметил, что после череды аварий ядерное сообщество задумалось о новых подходах к разработке, строительству, эксплуатации атомных станций. Модернизированы реакторы, учтены недочеты при строительстве новых конструкций следующего поколения.

По словам ученого, в реакторах четвёртого поколения обеспечена внутренняя безопасность: когда реактор уходит от нормального течения своей работы, включается обратная связь, которая возвращает его в нормальное русло. Главное отличие реакторов будущего – замкнутый топливный цикл и малые капитальные вложения.

«На территории Казахстана предлагаются реакторы поколения III и III +. Структура безопасности этих реакторов позволяет выдержать 8 баллов землетрясения, ураганный ветер со скоростью 56 м/с, наводнения. Даже в случае самой тяжелой аварии, предусмотрена специальная ловушка, которая локализует расплав в активной зоне. Санитарная защитная зона ограничивается площадкой атомной станции», – пояснил ученый.

Отвечая на вопрос о стоимости и чистоте атомной энергии Эрлан Батырбеков отметил, что в США цена за кВт/ч составляет 79 центов. Он также рассказал о радиоактивных отходах АЭС, которые составят 50 куб. м. с 1 ГВт мощности, при такой же мощности угольная станция выбрасывает 20-30 тыс. тонн отходов.

«Это не отходы, это отложенное энергетическое решение, которое будет использовано на реакторах, когда решится вопрос использования отработанного ядерного топлива», – подчеркнул эксперт.

Он также добавил, что на данный момент атомные станции строятся в 59 развитых странах мира. Именно такие реакторы используются в 200 из 415 существующих АЭС. Опыт работы с ними в Казахстане обширен.

По словам гендиректора Института ядерной физики (ИЯФ) Саябека Сахиева, за 57 лет эксплуатации таких реакторов, не было ни одного эксцесса.

«А это прототип той самой АЭС, которую построят в Казахстане, если народ поддержит. Все элементы, что есть на АЭС, начиная с хранения топлива, использования в активной зоне, остывания, закачивания, захоронения активных отходов, есть на базе Института ядерной физики. От экспертов МАГАТЭ за 57 лет не было ни одного замечания. Сейчас мы на своей базе производим радиоизотопы для промышленности, медицины, которые уже экспортируем», – сообщил он.

Сахиев добавил, что за период существования института сменилось как минимум 4 поколения ученых, инженеров и обслуживающего персонала.