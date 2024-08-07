Нужно наполнить союзнические отношения практическим содержанием

Это уже второй визит такого уровня за последние четыре года (предыдущий госвизит состоялся в 2021-м), второй приезд узбекского лидера в столицу Казахстана в нынешнем году (в июле он участвовал в саммите ШОС), а также далеко не первая (и, надо полагать, не последняя) встреча двух президентов в 2024-м (ранее имели место неформальная встреча в Хиве плюс совместное участие в различных мероприятиях).

Такая исключительная динамика контактов на высшем уровне вполне характерна для казахско-узбекских отношений в последние годы. Она хорошо иллюстрирует реальное стремление двух стран к дальнейшему наращиванию и углублению сотрудничества по всему спектру. Регулярный диалог Касым-Жомарта Токаева и Шавката Мирзиёева играет ключевую роль в поступательном развитии двусторонних отношений добрососедства, братства, союзничества.

– Мы можем уверенно конс­татировать, что сейчас наши отношения переживают самый лучший период в истории независимого развития. Благодаря воле двух лидеров у Узбекистана и Казахстана высокий уровень политического доверия, и это высту­пает гарантом того, что наши отношения не будут подвержены какой-то политичес­кой конъюнктуре, что они будут после­довательно укрепляться, – подчеркнул директор Института стратегических и межрегиональных исследований при Президенте Узбекистана (ИСМИ) Элдор Арипов на встрече с коллегами из Казахстанского института стратегических исследований при Президенте РК (КИСИ), организованной в преддверии визита.

Элдор Арипов обратил внимание, что Казахстан и Узбекистан первыми в регионе подняли свои отношения до уровня союзнических – соответствующий договор был подписан в декабре 2022 года во время государственного визита Касым-Жомарта Токаева в Ташкент.

В обширной договорно-правовой базе казахско-узбекского сотрудничества есть еще два документа, которые вместе с упомянутым договором можно назвать основополагающими – это Договор о вечной дружбе (1998 год) и Договор о стратегическом партнерстве (2013 год). Уже сама хронология принятия этих документов подтверждает, что последние десятилетия наши страны прилагали немало усилий для обеспечения постоянного и последовательного укрепления, углубления и качественного роста двустороннего взаимодействия.

– Этот политический диалог приобрел уже институциональную базу: создан Высший межгосударственный совет, первое заседание которого ожидается в рамках визита. Казахстан и Узбекистан – важнейшие торговые партнеры. Для Узбекистана Казахстан всегда входил в тройку крупнейших торгово-экономических партнеров, поэтому, думаю, по итогам визита мы увидим и новые договоренности в плане дальнейшей интенсификации торгово-экономического взаимодействия. Новый импульс получит реализация совместных инвестиционных проектов, – отметил Элдор Арипов.

Торгово-экономическое и инвестиционное взаимодействие – важные составляющие двустороннего сотрудничества. Благодаря принимаемым мерам в последние годы торговый оборот устойчиво превышает 4 млрд долларов.

– В прошлом году товарооборот между Казахстаном и Узбекистаном составил около 4,4 миллиардов долларов, но мы понимаем, что это не соответствует объемам экономик наших стран, – подчеркивает руководитель отдела азиатских исследований КИСИ Айдар Курмашев. – Для того чтобы реализовать потенциал, нужно развивать взаимодействие не только на уровне крупных предприятий, но также средних и малых.

Казахстан и Узбекистан поставили себе цель – увеличить товарооборот до 10 млрд долларов. Для этого стороны договорились принять меры для расширения номенклатуры товаров и планомерно устранять барьеры, сдерживающие торгово-экономическое сотрудничество.

Реализуются совместные проекты в сферах промышленности, энергетики, транспорта и логистики, сельского хозяйства. По данным на апрель текущего года, в «портфеле» у двух стран находятся 60 совместных проектов с объемом инвестиций свыше 2,5 млрд долларов. Успешно продвигается проект строительства Международного центра промышленной кооперации.

В целом повестка сотрудничества Казахстана и Узбекистана включает фактически все возможные направления – экономика, торговля и инвестиции, транспорт и логистика, энергетика, укрепление взаимосвязанности, водопользование, климатические вызовы, безопасность (в самом широком смысле, от обеспечения мира и стабильности до продовольственной безопасности), цифровизация, здравоохранение, образование, культурно-гуманитарное сотрудничество, развитие человеческого потенциала, туризм, региональная кооперация, взаимодействие на площадках международных организаций и многое другое. Самое главное, что решения по всем имеющимся вопросам принимаются в парадигме обеспечения взаимной выгоды и устойчивого развития.

Союзнические отношения подразумевают не «перетягивание одеяла» на себя, а сложение общих потенциалов, создание новых возможностей, синергию конкурентных преимуществ в интересах обоих государств.

Как считает директор ИСМИ Элдор Арипов, Казахстан и Узбекистан уже сформировали очень важную «партнерскую ось», которая, по его словам, может служить проводником укрепления регионального сотрудничества в Центральной Азии и стать образцом для нового типа взаимодействия между странами в регионе.

– Учитывая ресурсы, масштабы экономик и географический потенциал, Казахстан и Узбекистан объективно являются локомотивами сотрудничества, региональной кооперации. На нас смотрят другие участники регионального взаимодействия, поэтому от того, как глубоко, как качественно мы подойдем к нашему сотрудничеству, наверное, и будет зависеть успех региональной интеграции. Это большая ответственность – не поддаваться сиюминутным настроениям, а смотреть стратегически на большую перспективу. Тем более что те большие проекты, которые возможны в инфраструктурной сфере, в преодолении проблем общего характера, я думаю, мы можем решить только объединившись, – подчеркнул директор КИСИ Еркин Тукумов.

Между тем, как постоянно подчеркивают лидеры Казахстана и Узбекистана, развитие межгосударственного сотрудничества должно служить в первую очередь на благо народов двух стран. В этом контексте эксперты обращают внимание на то, что для усиления динамики и обеспечения поддержки двустороннего взаимодействия на всех уровнях необходимо больше внимания уделять информационной составляющей сотрудничества – люди должны понимать и видеть на конкретных примерах практическую ценность союзничества.

– Нужно, чтобы люди видели прогресс, ощущали результаты развития отношений между странами на себе. Главный союзник и экзаменатор – народ. У людей всегда есть ожидания от межгосударственного сотрудничества, и необходимо, чтобы они оправдывались, – отметил заместитель директора КИСИ Аскар Нурша.

...Примечательно, что накануне государственного визита Шавката Мирзиёева в Астану прибыла помощник Президента Узбекистана Саида Мирзиёева – она была принята Главой государства Касым-Жомартом Токаевым и открыла прошедшую в столице Казахстана международную интеллектуальную игру Zakovat между командами двух стран.

Выступая на открытии игры, Саида Мирзиёева особый акцент сделала на том, какой большой и важный путь сближения и укреп­ления доверия прошли наши страны, а также отметила, что благодаря усилиям президентов дружба и сотрудничество между Узбекистаном и Казахстаном достигли новых высот.

– Сегодня дружеские отношения Узбекистана и Казахстана – пример для всего мира! Наши лидеры смогли найти ответы на самые насущные вопросы. Пока на планете тлеют конфликты, политический тандем Шавката Мирзиёева и Касым-Жомарта Токаева стремится превратить Центральную Азию в самый безопасный, процветающий и дружный регион, – сказала помощник Президента Узбекистана.

«Таким образом, из уст одного из официальных представителей Узбекистана, причем наиболее приближенного к главе государства, прозвучала фраза о наличии политического тандема президентов двух стран. Соответственно это предполагает тандем Казахстана и Узбекистана в целом. К тому же четко дано понять, что он имеет не только двустороннее, но и общерегиональное значение. А это уже важно с точки зрения предстоящей 9 августа в Астане VI Консультативной встречи глав государств Центральной Азии», – прокомментировал казахстанский политолог Андрей Чеботарев в своем Telegram-канале.