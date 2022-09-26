"Нужно регулировать" – министр о рынке аренды жилья в Казахстане

Министр труда и социальной защиты населения РК Тамара Дуйсенова на брифинге прокомментировала вопрос о регулировании рынка арендного жилья, передает корреспондент Kazpravda.kz.

Глава ведомства отметила, что в Казахстане арендный рынок до конца не отрегулирован, продолжает оставаться и действовать его большая теневая часть. По этому вопросу есть отдельное поручение Агентства по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан.

"Я думаю, что в скором времени АЗРК даст свои предложения по этому направлению. По моему личному мнению, это должно регулироваться таким образом, чтобы были защищены интересы как арендодателей, так и лиц, которые арендуют эти квартиры. Это не означает установление правил кому и за сколько нужно сдавать квартиры в аренду. Имеется в виду, чтобы был реестр рынка, чтобы было видно, какое количество квартир сдаётся в аренду и являются ли эти лица налогоплательщиками, на сколько нужно будет завтра защищать их интересы. Вы помните, какое количество людей получили поддержку за счет государства во время пандемии за счет того, что у них остановился бизнес", – отметила спикер.

Ранее сообщалось, что на казахстанских сайтах объявлений за один день в разы взлетели цены на аренду жилья. Если 20 сентября "однушки" в Алматы можно было арендовать на месяц за 200 тысяч тенге, то уже 21 сентября их стали сдавать втридорога.

Арендаторы считают, что такой скачок цен произошел из-за объявленной 21 сентября мобилизации в России, отчего россияне массово стали уезжать в близлежащие страны, в том числе и Казахстан.

Так, на сегодня на сайтах объявлений в Алматы однокомнатная квартира площадью 35 квадратных метров сдается за 420 тысяч тенге в месяц. "Двушку" в 50 квадратов можно снять за 800 тысяч тенге.