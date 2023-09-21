Нужны совместные действия

Конференция «Реагирование на угрозы, исходящие от синтетичес­ких наркотиков, общественному здоровью и безопасности посредством глобального сотрудничества» прошла в Нью-Йорке на полях 78-й сессии Генеральной Ассамб­леи ООН по инициативе США.

Участие в ней приняли мировые лидеры, представители международных организаций, частного сектора и гражданского общества. Они собрались для обсуждения комплексных стратегий по борьбе с угрозами, исходящими от синтетических наркотиков, а также продвижения работы соответствующей Глобальной коалиции.

Глобальная коалиция, в которой участвуют 107 стран, представляет собой платформу для обмена знаниями, идеями и выработки совместных действий, направленных на уничтожение преступных сетей, ответственных за производство, распространение синтетических наркотиков, а также для обмена международными практиками в области снижения вреда от употребления наркотических веществ.

В своем выступлении на мероприятии Госсекретарь США Энтони Блинкен отметил конкретные и эффективные меры, принимаемые мировым сообщест­вом в борьбе с синтетическими наркотиками. В частности, он подчеркнул запуск Казахстаном Комплексного плана по борьбе с наркоманией и наркобизнесом на 2023–2025 годы, предусматривающего оказание помощи несовершеннолетним, страдающим от употребления наркотических веществ.