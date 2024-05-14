Нужные посты

Созданный на базе ТОО «Спасское Агро», он будет курировать три села – Красная Поляна, Арбузинка, Петриковка, часть сел соседнего Максимовского сельского округа, а также близлежащие лесостепные массивы. На пос­ту, в котором также имеется отап­ливаемый гараж для пожарной машины, круглосуточное дежурство будут нести четверо сотрудников-сельчан. По словам акима района Ербола Жусупбекова, это важное событие для региона с высокой пожарной опасностью. Добавим, что на пожароопасный период 2024 года райакиматом выделено более 5 млн тенге. На эти средства приобретен специальный инвентарь для отдаленных сельских округов: ранцевые огнетушители, пожарные стволы и другое необходимое оборудование.