Более 50 школ построили в Казахстане на средства коррупционеров

Президент
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Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

Глава государства принял председателя Агентства по противодействию коррупции Асхата Жумагали, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Акорда

Президент заслушал доклад о мерах по противодействию коррупции в стране.

Касым-Жомарту Токаеву было доложено, что продолжается работа по пресечению правонарушений с участием высокопоставленных должностных лиц.

Как сообщил Асхат Жумагали, агентством с 2022 года обеспечен возврат имущественных активов и денежных средств государству и субъектам квазигоссектора на сумму 1 трлн 90 млрд тенге. В Фонд поддержки инфраструктуры образования зачислено 153,3 млрд тенге. Благодаря указанным средствам уже открылось более 50 школ, ожидается строительство еще 30 учебных заведений.

Президент был проинформирован об исполнении ряда поручений. Так, запущен проект по «окрашиванию денег», внедряемый агентством совместно с Национальным банком и министерством финансов через платформу «Цифровой тенге».

Руководитель Антикоррупционной службы рассказал, что в рамках реализации положений Послания главы государства проводится работа по искоренению коррупции при строительстве дорог и в аграрном секторе.

Осуществляется мониторинг нацпроекта «Комфортная школа», в ходе которого анализируются возможные коррупционные риски, способствующие нерациональному использованию средств, затягиванию сдачи объектов.

Кроме того, Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о мерах по устранению коррупционных факторов, способствовавших многомиллиардным хищениям из фонда оплаты труда педагогов. В текущем году по инициативе Агентства внедрены цифровые решения, направленные на автоматизацию бюджетных процессов, интеграцию системы Казначейства с системами бухучета организаций образования, внедрение биометрии при подписании платежных документов.

Президенту также было доложено о результатах по другим основным направлениям деятельности ведомства: международному сотрудничеству, кадровой политике, нормотворческому процессу.

По итогам встречи глава государства дал ряд поручений по дальнейшей борьбе с коррупцией в стране. 

#президент #поручения #Антикор

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