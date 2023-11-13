О генерале Жукене Марденове

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Кенжебулат Бекназаров, председатель Совета ветеранов КНБ РК

Непросто писать о человеке, жизнь которого прошла под грифами «Секретно» и «Совершенно секретно».
И особенно нелегко писать о нем в прошедшем времени...

Генерал Жукен Марденов вместе со своими соратниками стоял у истоков образования и становления самостоятельной службы внешней разведки суверенного Казахстана. В сложный период построения молодого государства он внес весомый вклад в организацию органов национальной безопас­ности, будучи на ответственном посту заместителя председателя КНБ Респуб­лики Казахстан.

И даже на заслуженном отдыхе Жукен Баймухамбетович, как и прежде, был в строю. Являясь активным членом республиканского общественного объединения «Совет генералов», он охотно делился своим богатым опытом с молодым поколением сотрудников спецслужб. Последнюю встречу со слушателями Академии КНБ генерал провел за месяц до своей кончины. В этот день в свободной неформальной беседе ветеран поведал начинающим сотрудникам много интересного и мотивирующего для освоения избранной ими профессии, дал им свое отеческое благословение на достойное служение Родине.

На склоне лет, оглядываясь на пройденный путь, Жукен Баймухамбетович был убежден: все задуманное в жизнь воплощено. Несмотря на трудности послевоенной поры, он успешно окончил среднюю школу, получил высшее образование. Нашел себя в педагогической работе в школе в должности директора, где проявились его организаторские способности и был приобретен первый опыт руководства коллективом. Затем он был призван на службу в органы Комитета государственной безопасности СССР. Проявив свойственную ему деловую настойчивость и целеустремленность, овладел необходимыми навыками работы чекиста.

В органах Жукен Баймухамбетович в положенные сроки прошел все ступеньки служебной лестницы. Он стал руководителем областного управления и управления центрального аппарата комитета, членом коллегии, вырос до заместителя председателя КГБ Казахстана по кадрам и по линии разведки. Стаж его службы в органах КГБ – КНБ насчитывает без малого 35 лет! С честью и достойно отдана дань Родине.

Раскрыть полнее его профессиональную деятельность по понятным причинам не представляется возможным, так как в основном она прошла под «грифом». Многое, как говорится, «остается за кадром» для следующего поколения. Известно лишь одно: вся его служба была посвящена обеспечению безопасности государства и укреплению его международного авторитета.

За инициативу и конкретные результаты в службе Жукен Баймухамбетович награжден орденами «Даңк» II степени, «Знак Почета», медалью «За боевые заслуги» и другими более чем тридцатью медалями Советского Союза и Республики Казахстан. Его заслуги отмечены также грамотой Верховного совета Казахской ССР, благодарственным письмом Государственного секретаря Казахстана. В числе его наград – знак Почетного сотрудника органов КНБ (№ 4) Республики Казах­стан. Он избирался делегатом ХХVII съезда КП Казах­стана. Не обошли вниманием его заслуги и земляки: генерал Марденов – почетный гражданин Павлодарской области и родного Актогайского района. На его малой родине открыт музей, посвященный его жизненному пути и служению Отечеству.

И все же, несмотря на многочисленные официальные награды и регалии, главной его наградой является добрая людская память о нем – достойном сыне своего народа, человеке и гражданине, с чес­тью прошедшем по жизни!

Жукен Баймухамбетович и на склоне лет ощущал себя в офицерском строю. Он и покинул нас в особый для людей его профессии день – 5 ноября – День Службы внешней разведки Комитета национальной безопаснос­ти Республики Казахстан. Тогда, на заре независимости рес­публики, он стоял у истоков создания этой службы. С тех пор и до последнего вздоха он словно находился на бое­вом, почетном посту.

Но, к великому сожалению, 5 ноября 2023 года на 89-м году жизни генерал Марденов этот пост «сдал»... И мы выражаем уверенность, что этот важный пост он сдал в надежные руки молодого поколения патриотов!

#КНБ #память #генерал #Жукен Марденов

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