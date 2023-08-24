О качестве жизни и не только

Так, депутат Сената Парламента РК Талгат Жунусов посетил Караозекский сельский округ и ознакомился с деятельностью ряда социальных объектов. Учитывая приближающийся учебный год, сенатор уделил особое внимание ремонтным работам в общеобразовательной средней школе, а также состоянию водопроводных и улично-дорожных сетей села Караозек, отметив важность завершения работ в срок.

– Программа «Ауыл – Ел бесігі» создает большие возможности для улучшения качества жизни на селе за счет модернизации социальной и инженерной инфраструктуры. Считаю, что для повышения благосостояния аулов ответственность должно разделять не только государство, но и частные структуры. Сегодня мы видим, как программа работает на местах, поэтому необходимо продолжить ее реализацию в дальнейшем в таком же темпе, – сказал сенатор.

Парламентарий также встретился с медицинским персоналом врачебной амбулатории и жителями сельского округа. Участники встречи обсудили актуальные проблемы села, сообщила пресс-служба Сената.

Депутат Мажилиса, член фракции партии «Amanat» Юлия Кучинская находится с рабочей поездкой в Акмолинской области. Вчера она посетила село Егиндыколь, где обсудила проблемы обеспечения жителей района водой.

Нуринский групповой водопровод обеспечивает водой 24 населенных пункта, в которых проживают более 14,5 тыс. человек. Однако начиная с апреля этого года в села Коржинколь и Бауманское не поступает питьевая вода из-за частых прорывов на водопроводе, проходящем по территории Коргалжынского района. В этой связи на территории Егиндыкольского района объявлена чрезвычайная ситуация техногенного характера местного масштаба.

– Водопровод ветхий и изношен на 90%. Перебои с водой даже на еще действующем участке случаются довольно часто. Только с начала 2023 года на водоводе произошли 79 аварий, а потери воды на отдельных участках достигают 70–80%. Для стабильной подачи воды в населенные пункты района необходимо полностью заменить повреж­денные участки магистральных сетей и участков магистрального водопровода, – доложил о текущей ситуации аким района Ерлан Мухамедин.

Депутат Юлия Кучинская побывала на участке водопровода, где пробурили скважины. Как выяснилось, вода из них остается непригодной для пользования. На сегодня акиматом Егиндыкольского района организован подвоз воды населению, в том числе в социальные объекты и двухэтажные здания, не имеющие водоразборные колонки.

– Этот вопрос находится в центре внимания Мажилиса Парламента и партии «Amanat». В предстоящей сессии мы поднимем данную проблему и еще раз обсудим пути ее решения, – сообщила Юлия Кучинская.

Городской центр паллиативной помощи в Алматы в ходе рабочей поездки по регионам посетила депутат Мажилиса, член фракции партии «Respublica» Нургуль Тау. Она ознакомилась с работой центра и обсудила с коллективом насущные проблемы учреждения, которые не находили решения долгое время.

– Необходимо повысить статус медицинских работников. Заработная плата технического персонала очень низкая. В паллиативном центре города Алматы нет специальных приспособлений, помогающих передвигать тяжелобольных. Переодеванием и переносом мужчин для проведения медицинских процедур занимаются представительницы слабого пола, – сообщила Нургуль Тау.

Здание центра паллиативной помощи обветшало и не в полной мере отвечает требованиям, предъяв­ляемым к таким учреждениям, и нуждается в капитальном ремонте: коридоры узкие, инженерные сети и коммуникации требуют модернизации. Запланированное на 2016 год строительство нового здания цент­ра паллиативной помощи так и осталось на стадии проекта, срок ПСД вышел в 2019 году.

На данный момент на проектирование ПСД потрачено 145 млн тенге, однако завершение строи­тельства планируется только в 2025 году. При этом существуют трудности с финансированием, не учитываются факторы повышения тарифов на коммунальные услуги и инфляция, средства личной гигие­ны не выдаются.

Выслушав работников центра, депутат сообщила, что фракция партии «Respublica» сосредоточит свою работу на этих и других обращениях, собранных в ходе летних поездок по регионам.

Нургуль Тау также посетила строя­щиеся школы и другие объек­ты в рамках программы «Комфорт­ная школа». Депутат также провела в Конаеве встречи с коллективом центра социального обслуживания «Шарапат», членами областного и городского советов ветеранов, местными жителями, сообщила пресс-служба Мажилиса.