О коррупции в миграционной службе призвали сообщать казахстанцев

Агентство РК по противодействию коррупции и Министерство внутренних дел Казахстана проведут анализ коррупционных рисков в работе Комитета миграционной службы, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Антикора.

Антикоррупционная служба совместно с Министерством внутренних дел Казахстана начала анализ коррупционных рисков в деятельности Комитета миграционной службы.

В рамках анализа будет проведена работа по выявлению и устранению коррупционных рисков в процедурах оказания государственных услуг и реализации контрольно-разрешительных функций.

Информацию о фактах коррупции в миграционной службе можно сообщать по номерам 1402, 8 7172 714 109, а также направлять предложения по совершенствованию системы на электронную почту tolybekov.n@antikor.gov.kz.