О налогах и играх кочевников

Об этом на брифинге в Службе центральных коммуникаций сказал вице-министр национальной экономики Казахстана Азамат Амрин. К примеру, если вы эксплуатируете своего железного коня больше десяти лет, то можете рассчитывать на послабление в уплате налогов на 30%. Для тех, кому авто служит более 20 лет, – на 50%. И все это в рамках нового налогового законодательства.

– По поручению Президента Касым-Жомарта Токаева будут исключены платежи, где нет значимой фискальной отдачи, а некоторые будут объединены. У нас всего 12 налогов. Учитывая, что единый земельный налог с крестьянских и фермерских хозяйств дублирует суть подоходного налога, предлагается перенести его в индивидуальный (ИПН). При этом льготный режим для указанных хозяйств сохраняется, – сказал спикер.

Согласно изменениям, планируется исключить три вида плат: за использование особо охраняемых природных территорий, размещение наружной рекламы, использование лицензии на занятие отдельными видами деятельности. Три других налога (за пользование водными ресурсами, животным миром и лесом) будут объединены в один – за использование природных ресурсов. Эти и другие меры позволят снизить количест­во налогов и платежей более чем на 20%.

– В качестве системных мер предлагается ввести четкую рег­ламентацию понятия налоговых льгот, порядок их предоставления, мониторинга, анализа и исключения. Все это будет подкреплено подзаконными актами. В рамках перехода к дифференцированным налоговым ставкам базовая в размере 20% сохраняется, повышенная – 25% – устанавливается для банковского сектора и игорного бизнеса. При этом если БВУ кредитуют реальный сектор экономики, то по таким доходам сумма налога составит 20%, – добавил Азамат Амрин.

В Налоговый кодекс планируется внести изменения, позволяю­щие установить возможность уменьшения налогооблагаемого дохода по расходам на научно-исследовательские работы до 300% от фактически понесенных расходов. Это означает введение нового механизма – «супервычета» по научно-исследовательским работам по КПН.

Что касается налогов для физических лиц, то и здесь есть хорошая новость. Ожидается, что индивидуальный подоходный налог при снятии пенсионных накоплений из ЕНПФ будет отменен.

В ходе брифинга также отмечено, что повысят ставки налога на имущество на объекты недвижимости, совокупная стоимость которых выше 450 млн тенге. Дополнительные акцизы намерены ввести на дорогостоящие табачную и алкогольную продукции, а также на автомобили, таможенная стоимость которых превышает 75 млн тенге.

Работа над поправками в новом Налоговом кодексе началась еще в прошлом году. Особое внимание уделяется нескольким важным изменениям, направленным на упрощение налоговых про­цедур, снижение админист­ративной нагрузки и создание благоприятных условий для развития малого и среднего бизнеса.

Текст проекта кодекса опубликован на сайте «Открытые НПА». Документ планируется принять в октябре текущего года, а действовать он начнет с 2025-го.

Презентовали медали

Представители Министерства туризма и спорта, Дирекции по подготовке и проведению 5-х Всемирных игр кочевников, а также Ассоциации национальных видов спорта рассказали о том, какая подготовительная работа к масштабному событию уже проведена и какие суммы получат победители.

В ходе брифинга впервые презентованы все три медали – золотая, серебряная, бронзовая. По словам руководителя Дирекции по подготовке и проведению 5-х Всемирных игр кочевников Наиля Нурова, авторами дизайна и изготовителями наград являются отечественные компании. В центре изделий – солярное божество, символизирующее движение вперед, стремление к победе, успеху.

– Контур медалей выполнен в стиле шанырака. Особое внимание заслуживает лента, изготовленная в цвете сердолик с информацией о месте и времени проведения игр. Желаю всем участникам стать обладателем хотя бы одной такой награды, – сказал Наиль Нуров.

По озвученной информации, призовой фонд 5-х Всемирных игр кочевников составит 253 млн тенге. К примеру, команда-победитель получит 10 млн тенге, а за второе и третье места – 6 и 4 млн тенге соответственно. В индивидуальных видах спорта спортсмены могут претендовать на 500 («золото»), 300 («серебро») и 200 («бронза») тыс. тенге. Более весомые награды получат те, кто выступит в индивидуальных конных видах спорта. Например, в аламан-байге победитель получит 5 млн тенге.

На сегодняшний день подтвердили участие в играх представители 89 стран мира. Учитывая, что даты проведения соревнований выпадают на начало нового учебного года, на следующей неделе будет точно известно о том, как будут проходить уроки: либо в онлайн-формате (для учащихся детских садов, школ, колледжей и вуза, расположенных по прос­пектам Туран и Кабанбай-батыра), либо они начнутся чуть позже положенного.

– Для снижения нагрузок на общественный транспорт дирекция арендовала 130 единиц шаттл-басов для транспортировки людей из гостиниц к местам проведения игр. А для того чтобы не создавать заторов на улицах, начало соревнований перенесено с 9.00 утра на 11.00, – проинформировал вице-министр туризма и спорта РК Серик Жарасбаев.

Бюджет предстоящего спортивного мероприятия, как подчеркнули спикеры, сокращен на 1,7 млрд тенге, а итоговая сумма в 20 раз меньше той, что была выделена для проведения VII Азиатских игр 2011 года.