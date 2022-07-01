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Общество
О необходимости расширения организаций дополнительного образования в Казахстане высказались в Минпросвещения

Уделить больше внимания развитию и досугу детей вне учреж­дений образования предложила член Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте РК, заместитель председателя Комитета по охране прав детей Министерства просвещения Элина Паули в ходе очередного заседания Нацкомиссии. 

– Расширение сети организаций дополнительного образования становится необходимостью для реализации творческого, спортивного и интеллектуального потенциала у детей. Наше подрастающее поколение сегодня – это гиперактивные, амбициозные, поглощающие неимоверное количество информации дети. И этот потенциал можно развивать во благо. Есть позитивный опыт. За 5 месяцев текущего года открыто 743 дебатных клуба, показатель по стране составил 5 905 клубов с охватом 120 тысяч юных дебатеров, – подчеркнула она.

Элина Паули отметила рост общественного сознания у нового поколения казахстанцев, которые более коммуникабельны, ответственны, общественно и политически активны в сравнении с поколением их родителей.

– В качестве примера – 350 тысяч юных политиков из школьных и студенческих парламентов всех регионов на основе концепции развития организации само­управления самостоятельно реализуют различные школьные познавательные, творческие и волонтерские проекты, – рассказала представитель Минпросвета.

Обратив внимание на положительный опыт, она остановилась и на проблемных вопросах. К таковым она отнесла чрезмерную нагрузку на педагогов в школах, не позволяющую им вести идео­логическую и воспитательную работу, доступность для детей вредоносного контента в Интернете и низкий уровень культуры взрос­лого населения, позволяющего себе пользоваться ненормативной лексикой в местах скопления людей и в общественном транспорте, курение, распитие спиртного, разбрасывание мусора и просто отвратительное поведение. Для воспитания детей, по ее словам, необходимо серьезно заняться перевоспитанием взрослых.

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