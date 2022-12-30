О новом механизме обеспечения студентов местами в общежитиях рассказали в МНВО

Правительство , Образование
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Актуальные вопросы развития науки и высшего образования рассмотрены на совещании в Правительстве под председательством премьер-министра Казахстана Алихана Смаилова, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу премьер-министра РК.

Фото: Kazpravda.kz

Министр науки и высшего образования Саясат Нурбек доложил, что в настоящее время активно вводятся дополнительные койко-места для проживания студентов на период учебы. При этом планируется усилить работу с застройщиками и потенциальными инвесторами в регионах для строительства новых общежитий, в частности, в Астане, Алматы, Карагандинской и Туркестанской областях, а также продолжить совершенствование механизма государственно-частного партнерства.

Кроме того, предлагается применить новый механизм для обеспечения местами иногородних студентов из отдельных социально уязвимых категорий, а именно – компенсировать операционные затраты собственникам общежитий.

Премьер-министр поддержал данные подходы и одобрил расширение данного механизма на студентов колледжей.

На совещании также рассмотрен вопрос развития инфраструктуры вузов, в частности, строительства ЕНУ-града и КазНУ-града. Было отмечено, что в этом направлении будет проработано выделение земельных участков с подведением к ним всех необходимых коммуникаций.

«Это один из важнейших вопросов. Спрос на обучение в ведущих казахстанских вузах стабильно растет, поэтому нужно находить возможности для строительства дополнительных корпусов и общежитий. Эти вопросы необходимо проработать совместно с акиматами Астаны и Алматы», – сказал Алихан Смаилов.

Премьер-министр также поддержал запуск в 2023 году пилотного проекта по созданию центров академического превосходства на базе трех отечественных вузов. В рамках него в выбранных учебных заведениях появится дополнительное оборудование, начнется переход к модели исследовательского университета и начнется внедрение новых учебных программ.

«Инвестиции в развитие человеческого капитала, в образование молодежи являются для нас одним из наиболее приоритетных направлений. Поэтому проект необходимо реализовать с проработкой возможности его дальнейшего расширения на другие вузы республики», – подчеркнул Алихан Смаилов.

Вместе с тем премьер-министр одобрил предоставление акиматам областей дополнительных бюджетных возможностей по финансированию научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР) для решения ключевых проблем региональной экономики. Это также позволит стимулировать инновационную активность на местах. При этом он добавил, что нужно держать на контроле создание единого цифрового портала, через который недропользователи смогут оставлять заявки на проведение НИОКР.

На совещании также рассмотрены вопросы разработки отраслевых концепций и плана развития МНВО с учетом задач главы государства, поставленных в рамках предвыборной программы, посланий народу Казахстана и расширенных заседаний Правительства.

Кроме того, обсуждены вопросы повышения уровня участия МНВО в управлении отраслевыми вузами и НИИ, деятельности Высшей научно-технической комиссии, разработки законопроекта «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам науки» и ряд других.

Решения, принятые по итогам совещания, дадут хороший импульс развитию сферы подготовки кадров, модернизации высшего образования, в целом для популяризации, привлекательности и престижа казахстанской науки.

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