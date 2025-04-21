Президент в своем выступлении подчеркнул особую значимость проводимого фестиваля.

– Год назад мы все вместе запустили проект «Таза Қазақстан». Хочу выразить искреннюю благодарность всем, кто с первого дня принимает активное участие в этой общенациональной акции. Отрадно видеть среди участников увлеченных и талантливых молодых людей. Сегодня в каждом уголке нашей страны вы усердно трудитесь на благо общества. Это пример для других. Как Глава государства я всегда буду поддерживать вас! – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Говоря о значении акции, Глава государства отметил, что поддержание в чистоте ума, тела и окружающей среды является отражением внутренней культуры человека. Он напомнил, что не раз призывал превратить сохранение чистоты в неотъемлемое качество жизни общества.

– Чистота должна начинаться с каждого человека, каждого дома, каждой улицы и каждого города. Акция «Таза Қазақстан» не должна быть одноразовой, она должна стать нашим образом жизни. Недаром говорят: «Жас келсе – іске» («Молодость – время дел»). Идея охраны природы объединяет вас. Благодаря вашим совместным усилиям это полезное начинание превратилось в масштабное движение. Вот что значит сплоченность ради общего дела, – заявил Президент.

Касым-Жомарт Токаев в своей речи высоко оценил деятельность волонтеров.





По его словам, волонтеры — это подлинные патриоты своей страны. Глава государства также отметил, что промышленные предприятия и предприниматели вносят вклад в улучшение экологической ситуации. В выступлении были подведены итоги работы, проведенной в рамках проекта «Таза Қазақстан». В частности, вывезены миллионы тонн мусора и высажены саженцы. Хорошей традицией становится проведение акции «Всеказахстанский день посадки леса».

– В рамках этой акции за последние три дня во всех регионах страны высажено почти 4,5 миллиона сеянцев, которые пополнили наш лесной фонд. Наводя порядок вокруг, высаживая деревья, мы создаем комфортную и здоровую окружающую среду. Только от нас зависит, в каком состоянии будут наши дворы и улицы, парки и скверы. Чистота и порядок – это одни из ключевых показателей высокого качества жизни, – полагает Глава государства.

Президент подчеркнул, что следует прививать бережное отношение к природе и культуру чистоты каждому гражданину, особенно молодому поколению.

– К примеру, важно сортировать мусор, экономить воду и электричество, нельзя сорить в общественных местах. Это должно стать нормой поведения в нашем обществе. Следует уделять особое внимание экологическому просвещению. Это одно из ключевых направлений общенациональной кампании «Таза Қазақстан». Сейчас мы видим, что все больше людей бережно и ответственно относятся к окружающей среде. Наши граждане осознанно выбирают экологический стиль жизни. Только что я обошел стенды, где были выставлены работы наших предприятий, которые уделяют внимание экологии. Благодарен за это вам! В обществе формируется новая экологическая культура. Мышление всего народа начало меняться. Молодежь это глубоко осознает, – сказал Президент.

Касым-Жомарт Токаев рассказал, что многие предложенные молодыми казахстанцами проекты отражают бережное отношение к Родине и окружающей среде.





В частности, отдельного внимания заслуживают проекты Даны Есенгали и Камилы Кышкашбаевой, демонстрирующие креативные способности современной молодежи и ее подлинную любовь к родной земле. Глава государства напомнил, что будущее страны – в руках образованной и передовой молодежи, в том числе участников сегодняшнего мероприятия.