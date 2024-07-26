О первом акиме Астаны

Как известно, Указ Первого Президента РК Н. А. Назарбаева о переименовании города Акмолы, областного центра Акмолинской области, в город Астана был подписан 10 декабря 1997 года. В тот же день Глава государства своим указом назначил акимом новой столицы Казахстана Джаксыбекова Адильбека Рыскельдиновича.

Следует отметить, что Адильбек Джаксыбеков в те годы был известной личностью, поскольку являлся основателем и президентом корпорации «Цесна», одним из успешных предпринимателей Целинного края, ученым, который в 1993 году защитил кандидатскую диссертацию на тему «Акционирование государственных предприятий: пути формирования и развития».

Адильбек Рыскельдинович в течение 20 лет занимал высокие посты в нашем государстве: был министром экономики и торговли, советником Президента РК, Чрезвычайным и Полномочным Послом РК в Российской Федерации, председателем партии «Нұр Отан», министром обороны РК, секретарем Совбеза при Президенте РК, Государственным секретарем, дважды – руководителем Администрации Президента РК. Все эти годы он добросовестно служил Родине, внес значительный вклад в строительство нашего независимого государства: в развитие экономики и укреп­ление обороноспособности, в становление органов власти и управления, а также формирование государственной службы.

Особо следует отметить его роль в строительстве столицы нашей Родины – Астаны, акимом которой он был дважды. Астана в считаные годы из провинциального города превратилась в один из прекрас­нейших городов мира, признанным международным финансовым и логистическим центром, диалоговой площадкой для различных политических, экономических и религиозных форумов.

Но чтобы все это оценить правильно, надо знать обстановку в стране и в городе Акмоле в те годы. Еще до развала Советского Союза в 1991 году начался экономический кризис, были разрушены межреспубликанские и межхозяйственные связи, центральная власть теряла рычаги управления страной, один за другим начали останавливаться заводы и фабрики, с полок магазинов исчезли товары первой необходимости. Однако до ноября 1993 года Казахстан продолжал оставаться в рублевой зоне, уровень инфляции достиг 2 500%, с перебоями работали объекты энергетики и теплоцентрали, заработная плата и пенсии выдавались с большими задержками, народ обнищал, росли протестные настроения.

Как известно, Акмолинск (затем – Целиноград) в 50-е годы был областным центром Целинного края. Здесь к началу 90-годов проживало чуть больше 200 тыс. человек. После развала СССР население города уменьшилось до 150 тыс., основные градообразующие предприятия («Казахсельмаш», «Целинсельмаш», кирпичный, железобетонный и другие заводы) лежали на боку, а их рабочие были отправлены в бессрочные отпуска. Из-за нехватки угля и мазута ТЭЦ работали с перебоями, жители каждый день испытывали на себе все «прелести» веерного отключения электроэнергии и подачи тепла.

Именно в это время 6 июля 1994 года по предложению Первого Президента РК Н. А. Назарбаева Верховным советом страны было принято решение о переносе столицы из Алматы в Акмолу. Но никто этому тогда не верил.

Шли дни и месяцы, о переносе столицы стали даже забывать. В этом я убедился в декабре 1995 года, когда первый замес­титель председателя КНБ РК Д. Д. Сихимбаев представлял меня тогдашнему акиму Акмолинской области А. Г. Брауну в качестве вновь назначенного начальника Департамента КНБ РК по Акмолинской области. Он сказал, что скоро начнется процесс передислокации высших органов власти и управления из Алматы в Акмолу. Услышав это, А. Г. Браун от души посмеялся и сказал, что «в нынешней экономической ситуации в стране говорить о переносе столицы невозможно, так как в Акмоле нет никаких условий для этого. В городе практически нет каких-либо приличных зданий, где можно было бы размещать передислоцированные госорганы и их сотрудников».

Так получилось, что на следующий же день я встретился с Адильбеком Рыскельдиновичем в его служебном кабинете. Там в это время находились несколько человек. В самом начале разговора я упомянул о том, что слышал о компании «Цесна» и ее основателе много хорошего, решив именно с нее начать знакомство с областью. Несмотря на настороженность из-за моего неожиданного визита, Адильбек Рыскельдинович и его коллеги заметно оживились, когда я им рассказал, что скоро Акмола станет столицей Республики Казахстан, а компания «Цесна» является одним из немногих предприятий города, способных принимать деятельное участие в процессе передислокации столицы из Алматы.

Так и оказалось. Адильбек Рыс­кельдинович с должности депутата Сената Парламента РК, куда он был избран в январе 1996 года, вскоре был назначен первым заместителем акима Акмолинской области. А 10 декабря 1997 года он стал первым акимом новой столицы.

Следует отметить, что присутствовавшие на указанной встрече оказались близкими соратниками Адильбека Рыскельдиновича по корпорации «Цесна» – это Нуржан Тургумбаев, Иглик Жалбиров, Николай Мещеряков, Валерий Пак, Магомед Бархинкоев и Юсуф Келигов. Время показало, что все они были достойными и ответственными людьми, талант­ливыми бизнесменами, истинными патриотами города. Они помогали Адильбеку Рыскельдиновичу в то трудное время, в течение нескольких лет занимались размещением, питанием и обустройством передислоцированных людей, внесли неоценимый вклад в строительство новой столицы на севере страны, на земле Сарыарки, в самом сердце Евразии. Их созидательный труд был отмечен высокими государст­венными наградами.

С развитием Астаны развивалась и корпорация «Цесна». Многие стратегически важные для новой столицы объекты были построены при непосредственном участии именно этой корпорации. Оперативно реагируя на изменения рынка и опираясь на приобретенный опыт, «Цесна» за короткое время прошла путь от небольшой региональной коммерческой фирмы до крупнейшего многоотраслевого холдинга.

Адильбек Рыскельдинович умел подбирать кадры. Он вырастил целую плеяду известных государственных управленцев, в числе которых были тогдашние заместители акима города Астаны. После работы в городском акимате все они стали знаковыми фигурами, были депутатами Парламента, кто-то из них занимал высшие руководящие посты в Правительстве страны, Мажилисе и партии «Нұр Отан».

Все это время я тесно общался с Адильбеком Рыскельдиновичем и его командой. Отмечу, что каждый член этой команды был профессионалом. Мне было легко и комфортно работать с ними. На информацию Департамента КНБ РК они реагировали мгновенно. Мы часто встречались по делам службы, обсуждали возникающие проблемы и принимали решения, исходя из обстановки.

В те годы я также познакомился и общался с родителями Адильбека Рыскельдиновича ‒ Рыскельды Дауренбековичем и Гашурой Тулегеновной. Был хорошо знаком с братом Сериком Рыскельдиновичем и сестрой Гульнарой Рыскельдиновной. Все они оказались открытыми, общительными, гостеприимными и доброжелательными людьми.

Особые отношения у меня сложились с Рыскельды Дауренбековичем. Он был глубоко порядочным, богобоязненным и волевым человеком, имел твердые жизненные позиции, хорошо знал и соблюдал обычаи и традиции нашего народа, пользовался непререкаемым авторитетом у земляков. До выхода на пенсию возглавлял областное управление кинофикации. А затем долгие годы работал советником председателя правления корпорации «Цесна».

Адильбек Рыскельдинович, по моему мнению, унаследовал от своего отца самые важные качества, необходимые для руководителя высокого ранга. Именно под его влиянием он поступил на экономический факультет Всесоюзного государственного института кинематографии в Москве. Там он познакомился со своей будущей супругой Ляззат Ибрагимовной. Она стала ему опорой, благоустроила домашний уют, создала все условия для его работы, поддерживала во всем. Они с Ляззат очень любили друг друга, жили душа в душу, никогда не стремились к накопительству, хотя имели возможности для этого.

Адильбек Рыскельдинович и его семья умеют дружить. Несмотря на загруженность по работе, он всегда находил время для личного общения с друзьями, радовался их достижениям и помогал им, не страдал высокомерием. Наши дружеские отношения с Адильбеком Рыскельдиновичем, которые сложились в те далекие годы, прошли проверку временем. Я всегда старался оправдать его доверие ко мне, работал с ним плечом к плечу. Я был заместителем начальника Главного разведывательного управления (ГРУ) МО РК, когда Адильбек Рыскельдинович был министром обороны. Готов «пойти с ним в разведку еще раз», если это понадобится, так как он – истинный патриот своей Родины.

26 июля 2024 года Адильбеку Рыскельдиновичу исполняется 70 лет. Ему есть чем гордиться – он был первым акимом новой столицы – Астаны, внес огромный вклад в строительство и развитие независимого Казахстана, его государственных институтов. В этот знаменательный день я и моя семья от души желаем ему здоровья, исполнения всех желаний, спокойной и счастливой жизни!