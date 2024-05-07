О погоде на 7 мая рассказали в Казгидромете

С прохождением атмосферных фронтальных разделов в большинстве областей страны сохраняется неустойчивая погода, пройдут дожди с грозами, на юго-западе страны – сильный дождь, град, передает Kazpravda.kz

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«Лишь на западе, востоке, юге страны погода без осадков. По республике ожидается усиление ветра, на северо-западе, востоке – туман», - сказала пресс-секретарь РГП «Казгидромет» Алина Исмагулова на брифинге в СЦК.

Ночью на востоке Акмолинской, Павлодарской, Восточно-Казахстанской областей, на северо-востоке Карагандинской, области Абай ожидаются заморозки 1-3 градусов, на востоке Северо-Казахстанской области на поверхности почвы ожидаются заморозки 1 градус.

В Атырауской, Карагандинской, Кызылординской, Актюбинской областях, в области Ұлытау, сохраняется, а в Туркестанской и области Абай ожидается высокая пожарная опасность.

Кроме того, согласно выпущенному штормовому предупреждению, в период 7 – 13 мая в связи большой высотой и неустойчивым состоянием снежного покрова в бассейнах рек Улкен и Киши Алматинской области (в высотной зоне выше 2800 метров) сохраняется опасность схода снежных лавин.