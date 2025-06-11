О погоде в Казахстане до пятницы рассказали синоптики

Погода
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Прогноз погоды по Казахстану на предстоящие трое суток предоставили в РГП «Казгидромет», сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По информации синоптиков, поступление теплых воздушных масс на территорию Казахстана сформируют по-летнему теплую погоду. Однако, и фронтальные системы сохранят свое влияние.

И несмотря на то, что в дневные часы столбики термометров зафиксируют на севере страны 25-33 градусов тепла, а на юге 30-38 градусов тепла, пройдут дожди с грозами, с усилением ветра, в отдельных районах возможно выпадение града, отметили в метеослужбе.

#погода #прогноз #синоптики

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