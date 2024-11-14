О погоде в Казахстане на 14-16 ноября рассказали синоптики

Погода
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По республике ожидаются туманы и порывистый ветер

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Прогноз погоды по Казахстану на 5-7 октября предоставили в РГП «Казгидромет», сообщает Kazpravda.kz

По информации синоптиков, сильный снег прогнозируется ночью 14 ноября на юго-востоке страны.

Под влиянием антициклона в середине недели на западе страны, а затем и на юге, 15-16 ноября на юго-востоке, 16 ноября в центре, на востоке и северо-востоке республики прогнозируется погода без осадков. Но при этом в северной половине и на юго-востоке республики сохранится снежная погода, на севере с метелями.

15-16 ноября на западные регионы постепенно будет смещаться ложбина циклона, с которой ожидаются осадки в виде дождя и снега, а также гололед.

Повышение температуры воздуха ночью ожидается на западе до 1-10 тепла, на северо-западе и севере до 2-11 мороза, в центре до 5-13 мороза, на востоке до 5-18 мороза, на юге до 2-10 мороза, на юго-востоке страны понижение ночью до 2-13 мороза.

 

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